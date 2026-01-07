Актрисата Ашли Тисдейл сподели за болката си от "токсична група за майки"

Певицата и актриса Ашли Тисдейл разкри, че е била "докарана до сълзи" от участието си в "токсична група за майки", от която в крайна сметка решила да се оттегли. Американската актриса стана известна като детска звезда по Disney Channel и по-късно участва във филмите "High School Musical" в ролята на Шарпей Евънс.

40-годишната Тисдейл по-рано е обсъждала ползите от това да имаш подкрепата на "общност от майки" след раждането на първата си дъщеря през 2021 г. Но тя каза, че променящата се динамика на групата, в която според съобщенията участват и няколко други знаменитости, накрая ѝ напомнила за клишетата и типични ситуации от гимназията и я оставила да се чувства "отхвърлена" в уязвим период от живота си.

Звездата, която има две малки дъщери от съпруга си Кристофър Френч, направи тези коментари в статия за "The Cut" - адаптация на нейния собствен блог пост по темата. Тя каза, че реакцията към блога ѝ за това как "групите за майки могат да станат токсични" е направила така, че телефонът ѝ "да прелива като никога досега" със съобщения от жени, които са преживели нещо подобно.

В нейния случай Ашли е забелязала, че някои майки от групата започнали да общуват помежду си без нея и тя почувствала "нарастващо отчуждение" от тях на събитията, които все пак посещавали заедно. "Започнах да се чувствам изключена от групата", каза тя, "забелязвайки всяко едно проявление, от което сякаш ме изключват."

Тисдейл добави, че това ѝ напомня за по-ранен етап от приятелството в групата, когато била "забелязала странна динамика", включваща "друга майка, която често е изолирана". "Изглеждаше, че тази група има модел да изключва някого", размишлява тя. "И този някой станах аз."

Тя допълни, че отношението на жените ѝ е върнало познато неприятно чувство от миналото, което смятала, че е зад гърба ѝ: че може би не е "достатъчно готина".

В крайна сметка Ашли решила да прекъсне контактите си с групата и изпратила съобщение до другите членове с обяснението: "Това е твърде твърде гимназиално за мен и не искам повече да участвам в това." Тя отбеляза, че съобщението ѝ не било посрещнато особено добре, но някои от майките все пак опитали да "пригладят нещата".

Кои са известните майки?

Много потребители в интернет предполагат, че Ашли Тисдейл има предвид именно на извстни майки като Хилари Дъф и Манди Мур, тъй като в миналото са публикували общи снимки. Освен това забелязали, че 40-годишната актриса вече не следва Мур и Дъф в Instagram. В отговор на слуховете, представител на Тисдейл заяви пред TMZ, че твърденията за участието на тези звезди в групата са неверни. Той добави, че е неприятно есето на Ашли да бъде превърнато в жълта медийна сензация, тъй като актрисата просто искала да обърне внимание на проблемите в майчинските общности.

Представител на Тисдейл каза пред TMZ, че е неприятно нейното есе за "The Cut" — предназначено да покаже нейния опит с токсична група за майки — да бъде изкривявано в кликбейт, като добави, че няма нищо вярно в това, което онлайн „детективите“ смятат, че са разкрили, особено тъй като материалът дори не се отнасял за Менди Мур, Хилъри Дъф или Меган Трейнър, както предполагат.

Актрисата призова читателите да не се опитват да отгатват точно за кого говори в публикацията, добавяйки: "Каквото и да мислите, че е вярно, дори не е близо до истината." Тя допълни, че обратната връзка, която е получила от други жени по темата, е показала: "Аз далеч не съм единствената майка, която е докарана до сълзи от членове на група, която трябва да подкрепя всички.", цитират я от BBC.

Като певица Тисдейл е издала три студийни албума, а актьорските ѝ роли включват и филмовите поредици "Scary Movie" и "Bring It On".