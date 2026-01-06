Майли Сайръс е готова да се върне към големия екран, но не само за "Хана Монтана" (ВИДЕО)

Майли Сайръс не е имала актьорска роля от участието си в епизод на "Black Mirror" през 2019 г., но е готова да се върне на екрана, ако обстоятелствата са "правилни". Говорейки пред "Entertainment Tonight" по време на Международния филмов фестивал в Палм Спрингс, Майли уточни при какви условия би се съгласила отново да бъде актриса: "Ако възможността или сценарият, или персонажът са правилни, или са създадени по начин, който има смисъл."

Най-скорошното възможно завръщане на Майли в актьорството вероятно ще бъде с "Хана Монтана", тъй като тя разкри, че се планира отбелязване на 20-годишнината на хитовия сериал на Disney – в който играе главната роля от 2006 до 2011 г. Изпълнителката на "Flowers" намекна, че се е върнала към емблематичната си прическа с бретон, с която помним героинята ѝ.

"Виждате бретона", подчерта певицата.

В интервю за "Variety"майли само намекна за усърдна работа по "Хана Монтана".

Сайръс, която вече е сгодена, коментира и колко важна е годишнината за феновете.

Тя обясни: "За мен е удоволствие да погледна назад към растежа и на двете страни, защото е изключителна рядкост някой да израсне заедно със своята публика.

Когато бях на 15 години, гледах и виждах 15-годишни, а сега, като възрастен човек, виждам други възрастни. Така че това, което искам да направя, е да почета дълготрайността на връзката, която изградихме."

Снимка: Getty Images

"Наградите не са състезание"

Последната песен на Майли Сайръс "Dream as One" е част от саундтрака на филма "Avatar: Fire and Ash" и е номинирана за "Най-добра оригинална песен" на предстоящите награди "Златен глобус", въпреки че звездата призова за по-малко съревнование и повече общност на наградните церемонии.

Снимка: Getty Images

Тя каза на публиката на Фестивала в Палм Спрингс: "Толкова често през сезона на наградите ни поставят в ролята на съперници, но ние сме предназначени да бъдем общност, а не противници. Няма единствен най-добър - има само личната ни най-добра работа.

Числата могат да накарат това да изглежда като спорт, но изпълнението е много по-дълбоко от резултата, защото всеки артист разкрива душата си по уникален начин, и всеки принос оставя свой собствен отпечатък в историята.", цитира я "Female First".