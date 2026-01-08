Любопитно:

Звездите от "Сексът и градът" запознаха децата си на червения килим (ВИДЕА)

08 януари 2026, 10:18 часа 0 коментара
Звездите от "Сексът и градът" запознаха децата си на червения килим (ВИДЕА)

Сара Джесика Паркър превърна срещата на актьорите от "Сексът и градът" в запомнящо се събитие. Актрисата се срещна със своя бивш колега Дейвид Айгенбърг (който играе ролята на Стив Брейди) на червения килим на Golden Eve на 7 януари. Това, което обаче наистина привлече вниманието на всички, беше моментът, в който бившите колеги запознаха децата си едни с други.

View this post on Instagram

A post shared by People Magazine (@people)

Сара беше придружена от 23-годишния си син Джеймс Уилки Бродерик, докато Дейвид присъстваше с 11-годишната си дъщеря Мирна Бел Айгенбърг. Трогателното видео показва как Сара разговаря с дъщерята на Дейвид, преди да представи сина си на Мирна. Наследниците на актьорите се поздравяват с приятелско ръкостискане.

Сара сключва брак със съпруга си Матю Бродерик през 1997 г. Двойката посреща сина си Джеймс през 2002 г., а през 2009 г. се раждат техните близначки Табита и Марион. Подобно на героинята си от "Сексът и градът", Сара живее в Манхатън. Тя и съпругът ѝ, които сключват брак в квартала Лоуър Ийст Сайд, днес живеят в Гринуич Вилидж заедно с децата си.

Ще има ли нов сезон на сериала?

Изглежда, че е възможно и екранно събиране, тъй като Сара сподели пред "Variety" на събитието, че би могла отново да се превъплъти в ролята на Кари Брадшоу. "Чувам много наистина оригинални идеи - всички хубави, добронамерени и често много умни, но единственото, което наистина има значение, е какво вълнува Майкъл Патрик Кинг (бел. ред.: режисьорът на "Сексът и градът"). А в момента той просто не мисли за това", сподели тя, цитирана от "Hello!".

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Сара Джесика Паркър Дейвид Айгенбърг
