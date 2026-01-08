Трагична новина за семейството на Патрик Суейзи

Шон Суейзи, по-малкият брат на покойната холивудска легенда Патрик Суейзи, е починал на 63-годишна възраст, съобщава сайтът TMZ. Синът му Джеси Суейзи разкрива пред изданието, че баща му е починал на 15 декември в района на Лос Анджелис. Според Службата по съдебна медицина на Лос Анджелис причината за смъртта на Шон Суейзи е остро кървене в горната част на стомашно-чревния тракт и тежка метаболитна ацидоза, вследствие на цироза на черния дроб – сериозни увреждания, свързвани с продължителна злоупотреба с алкохол.

Снимка: Getty Images

Патрик Суейзи се превърна в икона на киноиндустрията с ролите си в "Мръсни танци", "Дух", "Критична точка" и "Крайпътна къща", преди да почине през 2009 г. на 57 години след дълга борба с рак на панкреаса.

От тримата братя жив остава само Дон Суейзи, който е на 67 години и също има кариера на актьор, предимно в телевизионни сериали, припомня БТА.

