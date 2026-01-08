Кристина Димитрова показа най-малкото внуче на Бабинден (СНИМКА)

Днес, 8 януари, е специален ден за всички баби, за които най-милото нещо са техните внучета. С радост в сърцето и блясък в очите, певицата Кристина Димитрова отбелязва Бабинден заедно с най-новото попълнение в семейството - а именно третото ѝ внуче внуче, което се роди през юни миналата година. Талантливата певица има повод да празнува и затова реши да отбележи деня, като покаже на последователите си в социалните мрежи най-малкия член на рода - Георги.

С текста си към снимка, на която държи в ръцете си 7-месечното момче, изпълнителката трогна феновете си. Тя отправи своите искрени пожелание към всички баби, акушерки и жените, посветени на родилната помощ.

"Бабинден, празник на семейството, любовта и благодарността към жените пазителки на традициите и мъдростта", пише Димитрова в Instagram.

Още: Гери Малкоданска се похвали с порасналата си дъщеря (СНИМКА)

Тя сподели радостта си и описа колко истински се чувства да бъде баба.

"И аз, гордо носейки титлата "Щастлива баба", със сигурност днес ще празнувам", допълва певицата.

"На баба любовчето", подчертава в края на публикацията си Димитрова за малкия член на фамилията.

Семейството

Кристина Димитрова продължава да бъде активна в музикалната индустрия, като го съчева с грижите, които полага като баба. Тя определено изглежда, че открила баланса между професионалните си ангажименти и личния живот, в който централно място заема семейството.

Още: Телефоните не са враг: Мая Бежанска за работата си с деца

Кристина Димитрова вече се радва на трима внуци заедно с новото попълнение във фамилията. Освен на малкия Георги, тя е баба и на момиче - Ая, първородната дъщеря на Мартин, както и на петгодишния Дамян – син на големия ѝ син Димитър.