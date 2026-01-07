Войната в Украйна:

Да ме нарича, както иска: Леонардо ди Каприо за необичайния си прякор от Теяна Тейлър

07 януари 2026, 11:17 часа 0 коментара
Да ме нарича, както иска: Леонардо ди Каприо за необичайния си прякор от Теяна Тейлър

Леонардо ди Каприо одобрява прякора, с който неговата колежка и екранна партньорка от филма "Битка след битка", Теяна Тейлър, го нарича. По време на наградите Critics Choice 2026 г. в неделя, 4 януари, Тейлър се обърна носителя на "Оскар" с Pops, докато говореше за ролята си във филма. "Подготовката за Перфидия (бел. ред: героинята на Тейлър) включваше много разговори с Пи (режисьорът Пол Томас Андерсън), добри разговори...", каза Тейлър. "Наистина изграждахме тези пластове и съвпадахме цветовете на тези пластове и се уверявахме, че подготвяме всичко, за да може Перфидия да отстъпи и малката Вила да израсте и да се справи с тези битки заедно с Попс тук."

Когато от "E! News" попитаха Леонардо ди Каприо какво мисли за това, че Тейлър го нарича "Попс", актьорът отговори: "Обичам го. Обичам го. Каквото тя иска да ме нарича."

Още: Леонардо ди Каприо шокира Дженифър Лорънс с признание за "Титаник" (ВИДЕО)

"Битка след битка" и приятелството между актьорите

Във филма Теяна Тейлър и Леонардо ди Каприо играят двойка и имат дъщеря, докато активно работят с революционна политическа група. Историята се заплита, когато героинята на Тейлър, Перфидия, е заловена от правителствени сили, водени от злодея на Шон Пен, Стивън Дж. Локуо, с когото тя също развива романтична връзка. Това принуждава героят на Леонардо и тяхната дъщеря (изиграна от Чейс Инфинити) да се укриват под имената Боб Фъргюсън и Вила Фъргюсън в продължение на следващите 16 години.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Двамата актьори споделиха пред "The New York Times", че "първо се срещнали на рожден ден на Даяна Рос преди няколко години и веднага станали най-добри приятели". "Това е моят човек до мен, моят партньор в престъпленията!", добави Тейлър за Ди Каприо.

"Битка след битка" спечели наградата за "Най-добър филм" на наградите Critics Choice, както и наградите за "Най-добър режисьор" и "Най-добър адаптиран сценарий" за Пол Томас Андерсън. Филмът е свободно адаптиран по романа "Vineland" от 1990 г. на Томас Пинчън.

Още: Тайната формула на Леонардо ди Каприо и Мартин Скорсезе за кино шедьоври

Снимка: Getty Images

Леонардо ди Каприо  и Тейлър бяха номинирани за "Най-добър актьор" и "Най-добра поддържаща актриса", но нито един от тях не спечели наградата. На предстоящите награди "Златен глобус" на 11 януари "One Battle After Another" води по брой номинации сред всички филми с общо девет, давайки на двамата актьори и на Андерсън още възможности да спечелят награди — и отново да извадят на показ последния прякор на Ди Каприо, пише "People".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Леонардо ди Каприо Теяна Тейлър
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес