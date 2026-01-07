Да ме нарича, както иска: Леонардо ди Каприо за необичайния си прякор от Теяна Тейлър

Леонардо ди Каприо одобрява прякора, с който неговата колежка и екранна партньорка от филма "Битка след битка", Теяна Тейлър, го нарича. По време на наградите Critics Choice 2026 г. в неделя, 4 януари, Тейлър се обърна носителя на "Оскар" с Pops, докато говореше за ролята си във филма. "Подготовката за Перфидия (бел. ред: героинята на Тейлър) включваше много разговори с Пи (режисьорът Пол Томас Андерсън), добри разговори...", каза Тейлър. "Наистина изграждахме тези пластове и съвпадахме цветовете на тези пластове и се уверявахме, че подготвяме всичко, за да може Перфидия да отстъпи и малката Вила да израсте и да се справи с тези битки заедно с Попс тук."

Когато от "E! News" попитаха Леонардо ди Каприо какво мисли за това, че Тейлър го нарича "Попс", актьорът отговори: "Обичам го. Обичам го. Каквото тя иска да ме нарича."

"Битка след битка" и приятелството между актьорите

Във филма Теяна Тейлър и Леонардо ди Каприо играят двойка и имат дъщеря, докато активно работят с революционна политическа група. Историята се заплита, когато героинята на Тейлър, Перфидия, е заловена от правителствени сили, водени от злодея на Шон Пен, Стивън Дж. Локуо, с когото тя също развива романтична връзка. Това принуждава героят на Леонардо и тяхната дъщеря (изиграна от Чейс Инфинити) да се укриват под имената Боб Фъргюсън и Вила Фъргюсън в продължение на следващите 16 години.

Снимка: Getty Images

Двамата актьори споделиха пред "The New York Times", че "първо се срещнали на рожден ден на Даяна Рос преди няколко години и веднага станали най-добри приятели". "Това е моят човек до мен, моят партньор в престъпленията!", добави Тейлър за Ди Каприо.

"Битка след битка" спечели наградата за "Най-добър филм" на наградите Critics Choice, както и наградите за "Най-добър режисьор" и "Най-добър адаптиран сценарий" за Пол Томас Андерсън. Филмът е свободно адаптиран по романа "Vineland" от 1990 г. на Томас Пинчън.

Снимка: Getty Images

Леонардо ди Каприо и Тейлър бяха номинирани за "Най-добър актьор" и "Най-добра поддържаща актриса", но нито един от тях не спечели наградата. На предстоящите награди "Златен глобус" на 11 януари "One Battle After Another" води по брой номинации сред всички филми с общо девет, давайки на двамата актьори и на Андерсън още възможности да спечелят награди — и отново да извадят на показ последния прякор на Ди Каприо, пише "People".