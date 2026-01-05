Актрисата Йоанна Темелкова сложи край на кариерата си (СНИМКА)

Актрисата Йоанна Темелкова обяви, че изпраща 2025 година щастлива "по ред причини". Както се казва – всеки край е началото на нещо ново, а новата година определено ще бъде различна за Темелкова, която официално сложи край на актьорската си кариера. "Слагам край на актьорската си професия и то с любов, и спокойствие! Щастлива съм. Удовлетворена съм. Взето ми е повече, отколкото ми е дадено и това е моята равносметка", сподели тя към пост в Instagram профила си.

Емоционално сбогуване с публиката

Разбира се, Темелкова не пропусна да се сбогува подобаващо с публиката и своите фенове, като благодари на всички за подкрепата през годините, в които е взимала участия в различни проекти. "И в този "ред" ще сложа едно голямо сърце за публиката си - за хилядите хора, които прегърнах и които ме прегръщаха тези 17 години на сцената. Любовта ви няма да ми липсва, защото съм си я взела и защото си я пазя! Тя ще си е винаги с мен."

А ето и какво следва оттук нататък за нея. "Нищо няма да ми липсва. Сега искам да си прегърна моята душичка и да разтърся този живот, защото мога, защото го заслужавам и защото го дължа на залепените парчета в себе си!", завършва публикацията си Темелкова.

