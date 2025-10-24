Актрисата Снежана Макавеева срещна своята "баба от Индия" (СНИМКИ)

Актрисата Снежана Макавеева разказа за невероятно приключение в Индия, което се оказала с непредсказуеми и много вълнуващи срещи. Въпреки че заминала за далечната азиатска страна миналия месец само за два дни по работа, тя останала там 15. Това сподели тя в интервю за "Преди обед" по bTV. Тя уточни, че дори е заминала по-рано от предвидения полет и не е предполагала, че пътуването ще се превърне в незабравим спомен.

Изумително преживяване

В Индия Макавеева смело се впуснала в опознаване на местните и без да се притеснява се доверила на местните хора, допитвайки се до случайни непознати накъде да се насочи. "Ядях от фургоните и от послани с вестници маси. Сядах си с тях. Трудно е да комуникираш с тях, защото повечето не знаят английски", разказа актрисата.

Най-интересната част от престоя ѝ в Индия била случайната среща с интересна жена. "Просто дойде при мен на улицата. Попитаме "Добре ли си?". Въпреки недоумението си, тя отговорила положително. "Повъртя се и пак се върна. И отново ме попита. И ми каза "ела с мен". Тръгнах с нея и изкарах една цяла неделя с тази изумителна духовна жена, която ми каза, че е баба ми и че е пратена да се погрижи за мен".

Снежана поясни, че се е доверила на интуицията си и затова е взела решение да последва индийката. Въпреки че в началото се усъмнила да не би да е "начин за изкарване на пари от туристите", актрисата се сближила с жената. Една стотинка не поиска за целия ден в който ме разведе из суровия Мумбай

Снежана подчерта, че е впечатлена от обикновения живот на хората в Индия и щастието, което е видяла в очите на децата. "Децата там са много щастливи, те нямат нищо, дори обувки, но кипят от радост. Постоянно танцуват и пеят."

Актрисата поясни също, че преживяното я е накарало дълбоко да се замисли за ценностите си и да оцени най-малките неща в живота.