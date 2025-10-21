Войната в Украйна:

Актрисата Яна Огнянова стана звезда в социалните мрежи (ВИДЕА)

21 октомври 2025, 15:13 часа 0 коментара
Зрителите познават Яна Огнянова най-вече с ролите ѝ в едни от най-любимите български сериали - Етажна собственост, Под прикритие и All Inclusive. Днес обаче актрисата Яна Огнянова се изява не само в киното и театъра, но и на една друга сцена - тази на социалните мрежи, за която Огнянова смята, че не трябва да бъде подценявана. "Много млади актьори вече стартират оттам. Това е хитро, защото, за да доведеш някой в театъра, той първо трябва да те познава. А в интернет те виждат всички", сподели актрисата в интервю за "Новите известни" по NOVA. 

Снимка: Yana Ognyanova/Facebook

С видеата си, които качва в профилите си в различните платформи, Яна Огнянова си спечели многобройни последователи. А чрез таланта си успява да превърне абсурдните случки от ежедневието в смислено онлайн съдържание с културна тематика. "Не мога да не говоря за абсурда около нас – аз просто не мога да го подмина".

Персонажите на актрисата

„Започнах всичко на майтап. Просто снимах няколко видеа с герои от живота. Не подозирах, че ще станат толкова гледани. После започнаха да ме спират хора по улицата не заради ролите ми в театъра, а заради клипчетата“, казва Яна с усмивка.

Яна признава, че днес артистът не може да чака някой друг да му направи реклама. „Трябва да си пиар, маркетинг отдел, драматург и режисьор на самия себе си“, откровена е актрисата. А като човек на изкуството умее да създава най-различни персонажи с разнообразна външност и непредвидим характер. 

„Аз не се вземам на сериозно. Това е най-важното. Когато животът е абсурден – а у нас често е – аз не се депресирам, аз играя“, сподели Огнянова.

„Имам три моноспектакъла. В единия играя 34 персонажа – мъже, жени, баби, деца. Новият е стендъп – „Какво търсят мъжете“, написан от Здрава Каменова и Светли Томов. В него разказвам за живота си след развода, срещите с мъже от Tinder. Играя ги всичките. Това е моята терапия, но и моята сцена“, обясни актрисата.

Яна Огнянова е българска актриса, известна със своето присъствие на сцената и многобройните си театрални проекти. Тя е завършила актьорско майсторство и е участвала в различни театрални постановки, включително моноспектакли като „Жената е странно животно“ и „Преподавай трудно“.

Освен театралната си кариера, Яна Огнянова е позната и с участието си в телевизионни предавания и проекти, като например участието си в „Гласът на България“. Тя е известна със своето чувство за хумор и артистичен талант, които я правят забележителна фигура в българската културна сцена.

Ева Петрова
