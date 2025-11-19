Алекс Раева показа ретро СНИМКИ с майка си и ѝ се обясни в любов

Днес рожден ден има един много специален човек за популярната певица и водеща Александра Раева. Майка ѝ Наталия Бардская, която е актриса по професия, става на 84 години и по този повод Алекс написа мило пожелание към нея и сподели няколко ретро снимки в социалните мрежи.

Какво пожела Алекс Раева на майка си

"Честит 84-ти рожден ден, Мамо!

Официално стана на възраст, в която повечето хора забравят къде са оставили очилата си… а ти още успяваш да ми напомняш къде съм оставила акъла си. Истински талант – не само на сцената и зад микрофона, но и в живота!

Ти си жената, чиито гласове са озвучавали половината филми в България, а вкъщи – целия ми живот. Благодарение на теб знам кое е правилното, кое е смешното и кое не бива да казвам пред хората (но понякога пак го казвам).

Макар здравето понякога да се опитва да ти прави номера, умът ти си е като на 40-годишна – бърз, остър и винаги готов за шега. А нашето ежедневие днес е като мини-ситком: аз се грижа за теб, ти се шегуваш с мен, и накрая пак ти побеждаваш.

Пожелавам ти още много смях, повече спокойни дни и все така да поддържаш духа ни високо – дори когато батерията на тялото ти показва 20%. Обичам те до луната и обратно."

Коя е Наталия Бардская

Наталия Бардская е родена на 19 ноември 1941 г. и е потомка на руски дворянски род. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност актьорско майсторство в класа на професор Желчо Мандаджиев през 1964 г. Започва да играе на сцената на Хасковския театър, а от 1968 г. е в Театър „София“. Играла е във „Веселата уличка“ в Театър 199. Започва кариерата си в дублажа през 1972 г., като измежду сериалите с нейно участие са „Завръщане в Рая“ „Семейство Симпсън“ „Царят на квартала“, „Жената в огледалото“, „Вдовицата в бяло“ и много други. Записва множество радио приказки за Балкантон, измежду които „Спящата красавица“ през 1977 г., „Маугли“ през 1981 г., „Лебедово езеро“ през 1986 г. и други. През декември 2018 г. Бардская е удостоена с награда „Дубларт“ за цялостен принос от Гилдията на актьорите, работещи в дублажа (ГАРД).

От 1964 до смъртта му на 30 април 2017 г. е женена за актьора Илия Раев. Майка е на певицата Алекс Раева и актрисата Веселина Раева, която също се е занимавала с дублаж.