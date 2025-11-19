Студио Actualno:

Скандал на "Мис Вселена": Съдии напускат, твърдят, че финалистките са избрани

19 ноември 2025, 14:18 часа 0 коментара
Двама съдии от „Мис Вселена“ подадоха оставка дни преди годишния конкурс за красота, като един от тях обвини организаторите в манипулиране на процеса за подбор на претендентките за отличието, предаде Би Би Си. Ливанско-френският музикант Омар Арфуш, който обяви оставката си в Инстаграм, твърди, че „бутафорно жури“ е избрало предварително финалистки преди състезанието, което ще се проведе в петък в Тайланд.

Часове по-късно френският футболен мениджър Клод Макелеле също обяви, че се е оттеглил от журито, позовавайки се на „непредвидени лични причини“. Оставките идват две седмици след като няколко участнички в „Мис Вселена“ напуснаха предварително събитие заради противоречиви коментари, направени от служител в страната домакин - Тайланд, поясняват от Би Би Си.

„Сформирано е неофициално жури, което да избере 30 финалисти измежду 136-те участващи страни, без присъствието на нито един от реалните (осем) членове на журито, включително мен“, написа Арфуш в Инстаграм във вторник, казвайки, че е открил това чрез социалните медии. Неофициалното жури се състои от „лица със значителен потенциален конфликт на интереси поради някои лични взаимоотношения с някои от участничките в „Мис Вселена“, твърди той. Арфуш не уточни как ще функционира това „бутафорно жури“ или как то ще отмени решението на официалното жури.

Негативните реакции

Организацията „Мис Вселена“ публикува във вторник изявление, в което опровергава твърденията на Арфуш, заявявайки, че „никоя външна група не е била упълномощена да оценява делегати или да избира финалисти“. Това предполага, че Арфуш може да е имал предвид програмата Beyond the Crown: „инициатива за социално въздействие“, която действа независимо от конкурса „Мис Вселена“ и има отделна комисия за подбор.

Конкурсът за красота вече предизвика негативни реакции по-рано този месец, след като директорът му в Тайланд Нават Ицарагрисил публично смъмри Мис Мексико, Фатима Бош, на събитие преди конкурса за това, че не е публикувала промоционално съдържание в социалните си медийни платформи. Във видеоклипове, които оттогава станаха популярни, Фатима Бош и няколко други участнички се виждат как напускат събитието, а някои от тях се чуват да викат на Нават, припомня още Би Би Си, цитирани от БТА.

Ева Петрова
