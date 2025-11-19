Скандал на "Мис Вселена": Съдии напускат, твърдят, че финалистките са избрани

Двама съдии от „Мис Вселена“ подадоха оставка дни преди годишния конкурс за красота, като един от тях обвини организаторите в манипулиране на процеса за подбор на претендентките за отличието, предаде Би Би Си. Ливанско-френският музикант Омар Арфуш, който обяви оставката си в Инстаграм, твърди, че „бутафорно жури“ е избрало предварително финалистки преди състезанието, което ще се проведе в петък в Тайланд.

Часове по-късно френският футболен мениджър Клод Макелеле също обяви, че се е оттеглил от журито, позовавайки се на „непредвидени лични причини“. Оставките идват две седмици след като няколко участнички в „Мис Вселена“ напуснаха предварително събитие заради противоречиви коментари, направени от служител в страната домакин - Тайланд, поясняват от Би Би Си.

Още: Знаменитост със съвършени черти: Науката определи най-красивата жена в света

„Сформирано е неофициално жури, което да избере 30 финалисти измежду 136-те участващи страни, без присъствието на нито един от реалните (осем) членове на журито, включително мен“, написа Арфуш в Инстаграм във вторник, казвайки, че е открил това чрез социалните медии. Неофициалното жури се състои от „лица със значителен потенциален конфликт на интереси поради някои лични взаимоотношения с някои от участничките в „Мис Вселена“, твърди той. Арфуш не уточни как ще функционира това „бутафорно жури“ или как то ще отмени решението на официалното жури.

Снимка: Getty Images

Негативните реакции

Организацията „Мис Вселена“ публикува във вторник изявление, в което опровергава твърденията на Арфуш, заявявайки, че „никоя външна група не е била упълномощена да оценява делегати или да избира финалисти“. Това предполага, че Арфуш може да е имал предвид програмата Beyond the Crown: „инициатива за социално въздействие“, която действа независимо от конкурса „Мис Вселена“ и има отделна комисия за подбор.

Още: Историческо: "Мис Палестина" за първи път ще участва в "Мис Вселена"

Конкурсът за красота вече предизвика негативни реакции по-рано този месец, след като директорът му в Тайланд Нават Ицарагрисил публично смъмри Мис Мексико, Фатима Бош, на събитие преди конкурса за това, че не е публикувала промоционално съдържание в социалните си медийни платформи. Във видеоклипове, които оттогава станаха популярни, Фатима Бош и няколко други участнички се виждат как напускат събитието, а някои от тях се чуват да викат на Нават, припомня още Би Би Си, цитирани от БТА.