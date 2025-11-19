Филип Буков предложи на Нина Добрев да станат двойка. Ще приеме ли тя? (СНИМКА)

Филип Буков е сред най-харизматичните български актьори, но все още не е открил перфектната си половинка. Въпреки това животът му не е скучен, а дори напротив – както той споделя – "трудно може да се отегчи", а в социалните мрежи често забавлява последователите си с видеа и снимки. Затова и последните кадри, които качи на стори в Instagram нямаше как да не останат незабелязани. Но този път в центъра бе холивудската звезда с български произход Нина Добрев.

Снимка: Getty Images

Одобрението на баба

С типичното си чувство за хумор и решителна смелост, Буков решава да пише на актрисата, на която очевидно се възхищава, и ѝ предлага да станат двойка. "Забравяй го този Шон Уайт", пише Буков на Нина, предлагайки ѝ да станат гаджета, след като разбира за раздялата с дългогодишния ѝ партньор. Припомняме, че през септември Нина Добрев развали годежа си с олимпийския шампион по сноуборд, с което шокира не само близките си, но и многобройните си фенове.

Снимка: Philip Bukov/Instagram, screenshot

"Казаха ми, че била сама и аз атакувам", допълва Буков в поста си и подчертава, че "няма по-хубаво от българското".

По-късно Филип Буков публикува още една снимка. Той отново подходи с шега, уточнявайки, че мнението на баба му е важно. "Не се мотай, защото си набор 89 и времето лети. А и ще трябва първо баба ми да те одобри."

Следващият месец Буков ще отбележи своя 32-ри рожден ден, като той е само с 5 години по-малък от Добрев. Дали холивудската актриса ще ни изненада с отговор към Буков, само можем да се надяваме и да го очакваме.

