Eдно от най-неприятните неща: Нов грандиозен скандал в "Ергенът: Любов в рая"

Вчера, 18 ноември, зрителите станаха свидетели на нов разтърсващ епизод от риалити формата "Ергенът: Любов в рая". Пикантни откровения, тежки обвинения и неочаквани признания белязаха вечерта и промениха хода на играта. Акцентите бяха свързани с банкета, който завърши със сълзи, и появата на нов участник, която доведе до нов грандиозен скандал. Традиционната обща вечеря във вилата отново се превърна в сцена за откровения, макар че за някои участници, като Орлин, това е „едно от най-неприятните неща, които правим тук“. Обратно на него, Краси се наслаждаваше на милите усмивки на Киара, което показва, че връзката им се задълбочава.

Буря от емоции

Буря от емоции предизвика признанието за това, че Радо и новодошлата Галена се срещат в социалните мрежи. Скандалът между Габриела и Радослав бързо ескалира и двамата дълго обсъждаха коя двойка има шанс да стигне до финала на предаването. Според инфлуенсърката не е честно в шоуто едновременно да има хора, които не се познават.

„Не е честно, защото всички други тук, дори и ние, старите ергенки, сме с равен старт и се запознаваме с нашите „мачове“ и разбираме каквото ни трябва за тях тук. Те имат няколко дни чатове отвън и една уговорка: „Дай да си даваме рози вътре!“⁣, каза Габриела.

Радо отнесе и много критики по време на банкета. „Според мен Радо играе игра и то такава игра, в която хората да го видят в една светлина, а всъщност, е нещо по-различно. Обаче тук нещата не остават скрити. И си личи колко е повърхностен.“, коментира Киара.