От сцената към семейния живот: Лейди Гага и годеникът ѝ за сватбените планове

Турнето на Лейди Гага "Mayhem Tour" е планирано до средата на април 2026 година, но певицата вероятно все пак ще успее да вмести и бъдещата си сватба. Звездата и нейният годеник Майкъл Полански говориха пред "Rolling Stone" за плановете си. Полански обясни обсъждат идеите си през цялото време и дори е имало дни, в които двойката е била готова да направи празненство веднага. "Не искаме много голяма сватба, но искаме да ѝ се насладим. В много отношения вече се чувстваме женени, така че няма да се промени кой знае колко.", споделят бъдещите младоженци.

Снимка: Getty Images

Също толкова нетърпеливи са да създадат семейство. "Да бъда майка е това, което искам най-много", каза Гага. "А той ще бъде прекрасен баща. Много сме развълнувани за това.", сподели изпълнителката на "Abracadabra"

Не се притесняват за отглеждането на деца под светлините на прожекторите, като Полански посочва кръщелниците на певицата — синовете на Елтън Джон и Дейвид Фърниш, Закари и Елайджа — като положителен пример за деца, които растат с известни родители. "Техните деца се оказаха много щастливи" каза той.

"Никой не ме е обичал така"

Полански разказа как се е запознал с Гага през 2019 г., отбелязвайки колко изненадан е бил, че майка ѝ е искала да го сватоса със звездата.

Гага разказа своята гледна точка, казвайки: „Мама мислеше, че ще си подхождаме или поне че аз ще бъда запленена от него. Тя ми каза, че "той е много сериозен човек."

Снимка: Getty Images

Локдаунът заради COVID-19 позволи на Полански да опознае Стефани — човека зад поп звездата. „Това, което винаги забелязвах, беше колко обезсилена се чувстваше“, каза той. "Все едно не контролира собствения си живот. Никога не бях срещал някой толкова невероятно талантлив и надарен, който да се чувства толкова безсилен."

Гага добави: "Той ме вижда, каквато съм. Той искаше да се грижи за мен. А мен никой не ме е обичал по този начин. Животът ми беше сериозен за него. Не беше парти. Той ми помогна да видя, че животът ми е ценен.", цитира я "ELLE".