Да помогнем на Джули в борбата с болестта

13-годишната Джулиана е едно прекрасно, усмихнато момиче, което днес се изправя срещу най-тежкото предизвикателство в живота си. Преди шест месеца светът на семейството се срива, когато на Джулиана е поставена тежката диагноза – рак на яйчника. Според лекарите в София, болестта застрашава да се разпространи към други органи, ако не започне спешно лечение. В България Джулиана преминава през операция и четири курса химиотерапия, но скенерът от 17 януари 2025 г. показва, че лечението не е било ефикасно.

Помощ в Турция

Лекарите препоръчват втора операция, но предупреждават, че рискът е огромен и съветват семейството да потърси помощ от специалисти в Турция.

Eдин от водещите специалисти в областта твърди, че Джулиана има шанс да получи адекватно лечение там, но времето е много малко и тя трябва да замине възможно най-бързо! Сумата, необходима за лечението на Джули е непосилна за семейството ѝ и затова то има нужда от подкрепа.

