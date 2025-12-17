Русия се разсърди, че с новите гаранции за сигурност няма да може да подпали пак война в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Съветът на Европейския съюз потвърди, че европейските страни и САЩ ще предоставят „солидни“ гаранции за сигурност на Украйна като част от мирното споразумение за прекратяване на войната на Русия. Съветът издаде съвместна декларация, в която потвърждава, че лидерите на Съединените щати и на блока са ангажирани да работят заедно за предоставяне на тези гаранции и мерки за икономическо възстановяване на Украйна. Има съгласие в ЕС да се предостави подкрепа на украинската армия в мирно време, да има многонационални сили под европейско ръководство в страната, съставени от "Коалицията на желаещите", както и механизъм за наблюдение и проверка на прекратяването на огъня под ръководството на САЩ.

Още: NYT: САЩ и Европа са готови с план за подкрепа на Украйна след войната

И още - правно обвързващо задължение за предприемане на военни, дипломатически и икономически мерки в случай на повторна инвазия от страна на Русия. Германският канцлер Фридрих Мерц уточни, че европейските войски в Украйна ще имат право да използват сила срещу руската армия, ако тя наруши бъдещо примирие. Според него гаранциите за сигурност, които САЩ и Европа обсъждат за Киев, позволяват на миротворческите сили да отблъскват руските атаки при определени обстоятелства. Засега това остава далечна перспектива, тъй като основният фокус е върху създаването и осигуряването на демилитаризирана зона. Мерц отделно подчерта, че готовността на САЩ да защитят Украйна след прекратяване на огъня, сякаш тя е под защитата на НАТО (т.е. чл. 5), представлява нова и много силна позиция от страна на Вашингтон: Мерц: Ангажиментът на САЩ да пази Украйна като територия на НАТО бележи забележителна промяна.

Снимка: Getty Images

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 16 декември, че американски и украински официални лица са обсъдили правно обвързващи гаранции за сигурност по време на преговорите. Той отбеляза, че делегации на двете страни ще се срещнат отново в Маями, щата Флорида, за да продължат дискусиите относно гаранциите. Американски официален представител отбеляза, че работни групи вероятно ще се срещнат през уикенда (20 и 21 декември) „някъде“ в Съединените щати, вероятно именно в Маями.

Интересно послание отправи към американския пратеник Стив Уиткоф украинският първи зам.-министър на външните работи Серхий Кислица. Той участваше в мирните преговори с американците в Берлин на 14 и 15 декември. "За да израснеш като силно дърво, се нуждаеш както от слънце, така и от дъжд. Беше удоволствие да се видим отново в Берлин, макар че преговорите невинаги бяха слънчеви. Но слънцето, което грее постоянно, превръща земята в пустиня. Благодаря ви за духа на взаимно уважение и сътрудничество. Нашите екипи все още имат важна работа. Приятно пътуване до дома и весели празници!", каза Кислица, обръщайки се към прокремълски настроения Уиткоф, посетил няколко пъти диктатора Владимир Путин тази година и написал първоначалния проект на мирен план под очевидната диктовка на Кремъл.

🇺🇦🇺🇸 Sergiy Kyslytsya, First Deputy Minister for Foreign Affairs of Ukraine, shared a thoughtful message for U.S. envoy Steve Witkoff after the Berlin peace talks:



“To grow into a strong tree, you need both sunshine and rain. It was a pleasure to see you again in Berlin, even if… pic.twitter.com/uqL1008FJL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 16, 2025

Русия отхвърля гаранциите за сигурност за Украйна, отказва отстъпки и примирие

Кремъл обаче категорично отхвърли предложенията на САЩ и Европа да предоставят на Украйна гаранции за сигурност, подобни на чл. 5 от Североатлантическия договор, като част от мирно споразумение. Член 5 гласи, че атака срещу държава членка на Алианса се счита за нападение срещу всички и останалите съюзници са длъжни да окажат помощ на нападнатия си партньор.

Още: САЩ обещават на Украйна сигурност, подобна на тази по член 5 на НАТО, но "намалението" скоро изтича

Москва продължи да сигнализира, че не е склонна да прави компромиси по отношение на териториалните си претенции към суверенната територия на Украйна. Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков заяви в телевизионно интервю на английски език за ABC News на 15 декември (насочено към западната публика), че Русия „категорично няма да подкрепи, да се съгласи или дори да се задоволи“ с присъствието на каквито и да било сили на НАТО в Украйна, дори ако тези сили са част от гаранция за сигурност или са членове на "Коалицията на желаещите". Всъщност идеята на западните партньори е чрез тези сили да гарантират спазване на примирие и да подкрепят възстановяването на украинските въоръжени сили, вероятно от Западна Украйна - те няма да са близо до фронта.

Рябков също така повтори, че Русия няма да прави компромиси „под никаква форма“ по отношение на петте украински региона, които всъщност незаконно е анексирала – претенциите на Кремъл включват цялата територия на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, както и полуостров Крим. Руският представител подчерта, че Москва има „общо пет" региона, като по този начин повтори искането на диктатора Владимир Путин Украйна да предаде неокупираните части от областите Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон. Русия вероятно няма да се съгласи на никакво примирие, което би замразило настоящата фронтова линия, стана ясно от думите му.

Още: Русия: Няма да правим никакви териториални отстъпки в преговорите за Украйна

Рябков повтори руската теория за победата, според която Москва неизбежно ще спечели, като издържи по-дълго от украинската съпротива и западната подкрепа. Той заяви, че краят на руската война в Украйна зависи от това кога украинските поддръжници „признаят неизбежния изход" от руския успех. Рябков също така каза, че цялата „цел“ на Русия от войната в Украйна е украинците да разберат, че принадлежали на Русия. Така той повтори дългосрочната цел на Кремъл да установи контрол над украинското правителство и неговия народ, а не само над територията на страната.

На 16 декември говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също повтори, че Русия иска да „сложи край на тази война“, но се стремяла да постигне целите си. Те на практика включват сваляне и замяна на украинското правителство, унищожаване на украинската армия и подкопаване на западната единност. Песков отхвърли и предложената от Украйна и подкрепена от САЩ идея за коледно примирие. Кремъл ефективно отхвърля ключови точки от различни предложения за мирно споразумение, включително първоначалния 28-точков план на Вашингтон, като надеждни гаранции за сигурността на Украйна или териториални размени, отчита американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Още: Песков: Без коледно примирие, готови сме за мир в Украйна при нашите условия

Изява имаше и външният министър Сергей Лавров, който твърди, че Вашингтон е приел ограниченията върху стремежите на Украйна да се присъедини към НАТО и негласно е дал съгласие за териториални отстъпки пред Русия. Земите, отдавна населявани от руснаци, трябвало да си станат руски, тръби Лавров.

🤡 Lavrov: The US promised Russia Ukraine without NATO — and some “Russian lands”



According to him, “the Americans have understood everything” and admitted that “there can be no NATO membership for Ukraine.”



Lavrov also claimed that territories “where Russians have lived for… pic.twitter.com/9gOAVvi5Wy — NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2025

Още: Лавров: Русия няма за какво да общува с ЕС. САЩ ги поставиха на място

Заем за Украйна със замразените руски активи: забавяне, но и доза оптимизъм

Европейският парламент гласува да ускори законодателния процес по проекта на закон за отпускане на репарационен заем от 210 млрд. евро на Украйна, подкрепен от печалбите и наличностите от замразените руски активи на територията на ЕС. Евродепутатите ще приемат становище по предложението на следващата пленарна сесия (19–22 януари 2026 г.) преди преговорите с правителствата на държавите членки от блока. Заемът има за цел да подкрепи бюджета на Украйна, отбранителната ѝ промишленост и интеграцията ѝ в европейската отбранителна база. Идеята на Европейската комисия е Киев да върне парите, ако и когато Русия ѝ изплати репарации за нанесените щети по време на войната.

Планът на ЕК обаче среща съпротива от няколко държави, включително България. Най-вече обаче против е Белгия, защото там се намира финансовата институция Euroclear, която държи по-голямата част от замразените руски активи - около 185 млрд. евро. Страната се опасява, че Русия успешно ще я съди и че накрая тя ще трябва да връща всичко на Москва. Дело вече започна в московски съд. Белгия иска гаранции от останалите страни от ЕС, които да разпределят тежестта, и това бави доста процеса: България и още 6 страни са против заем за Украйна с руските активи, но и това може да не спре ЕС.

Въпреки правните гаранции и отстъпки, Белгия не отстъпва. Четири други страни също подкрепят търсенето на алтернативно финансиране за Киев - например съвместен дълг на ЕС. Става въпрос за България, Италия, Малта и Чехия, пише Politico.

Украинският президент Володимир Зеленски все пак остава оптимист. „Очакваме 40-45 млрд. евро през 2026 г., като целта ни е общо 210 млрд. евро. Искаме да използваме тези средства за възстановяването на страната ни, тъй като щетите са три пъти по-големи от 200 млрд. евро“, заяви той. Лидерът на Украйна добави, че траншовете от замразените активи са спешно необходими за производство на оръжие, закупуване на противовъздушна отбрана и др.

🇪🇺💶 Zelensky: Ukraine expects to receive up to €210 billion from frozen Russian assets.



“We anticipate €40-45 billion in 2026, aiming for a total of €210 billion. We want to use these funds for the reconstruction of our country, the damage is three times greater than… pic.twitter.com/RPaxvnTzYk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 16, 2025

Още: Зеленски: Страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят военнослужещи в Украйна

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Рязко повишение в сухопътната военна активност в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 16 декември е имало цели 278 бойни сблъсъка, което е със 127 повече спрямо 15 декември. Рекордът във войната до момента е 311 сражения за 24 часа, отчетен на 28 ноември. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 179 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 41 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3729 изстреляни снаряда, като това е с около 370 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 3523 FPV дрона, което е с около 1950 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са спрени 82 руски пехотни атаки, твърди украинската армия. Още 20 са станали в спомагателното от юг Олександриевско направление. В посока Гуляйполе в Запорожка област Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са отблъснали 28 нападения. В Лиманското направление е имало 27 руски щурма, а в Купянското и Константиновското направление - по 24. Още 15 атаки са отблъснати в пограничния регион на украинската Сумска област и руската Курска област, гласи сводката. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой регистрирани сражения.

Още: Жена в Одеса не трепва от войната в небето зад гърба ѝ: Натискът на Тръмп за какъв да е мир увяхва (ОБЗОР - ВИДЕО)

От Покровското направление има видео, което показва работата на украинските специални сили. На кадрите се вижда един от епизодите, в който група руснаци се опитват да установят позиции по железопътната линия за по-нататъшно напредване, но са спрени от 3-ти полк на специалните сили на Украйна.

The work of Ukraine’s Special Operations Forces operators near Pokrovsk. The video shows one of the episodes when a group of Russians attempted to establish positions along the railway tracks for further advance, but were stopped by the 3rd SOF Regiment.



The video has subtitles.… pic.twitter.com/S944GmtclO — WarTranslated (@wartranslated) December 16, 2025

Вижте и как руските сили влизат в Покровск - яхнали коне:

It has been claimed that Russian troops are entering Pokrovsk on horseback. pic.twitter.com/wFRGAYUso8 — WarTranslated (@wartranslated) December 16, 2025

Геолокализирани кадри, публикувани на 15 декември, показват, че украинските сили наскоро са напреднали на север от Удачно (югозападно от Покровск). От следващия ден има геолокализирани кадри, които сочат, че ВСУ наскоро са напреднали и незначително в източната част на Мирноград - в район, където руските сили преди това са провеждали мисии за проникване.

GeoConfirmed UKR.



Area Grid - Ukrainian soldiers of the 4th Special Operation Task Group "Poprivse", 3rd Special Purpose Regiment "East" clear a container camp in mining complex north of Udachne



48.261526, 36.995346

7X6W+J49 Udachne, Donetsk Oblast, Ukraine



GeoLocated by… https://t.co/99I6Ybl4qo — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) December 16, 2025

Още: Полша: САЩ дадоха да се разбере, че ако Русия атакува пак Украйна, отговорът ще е с военни средства

"Постоянните контраатаки на врага показват желанието на вражеското командване да задържи нашите войски - въпреки загубата на Красноармейск (Покровск) от украинските въоръжени сили", твърди руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора".

Вчера украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов написа в Telegram, че руснаците проучили възможността да настъпят в посока към отрязания плацдарм близо до Добропиля, северно от Покровск, където били обаче "унищожени заедно с леки транспортни средства" от украинските ударни безпилотни летателни апарати. "Сигурен съм, че ще има още опити, защото активността в посока Покровск е намаляла донякъде", смята той. Геолокализирани кадри междувременно показват, че руските сили са напреднали южно от Кучеров Яр, т.е. североизточно от Добропиля.

Още: Украйна порази ключов обект на руската ракетна артилерия в Донецка област (ВИДЕО)

Що се отнася до Купянск, Кремъл се опитва да омаловажи продължаващите украински контраатаки, докато руските ултранационалистични военни блогъри продължават да признават сериозността на ситуацията за армията на Владимир Путин. Украински военни източници съобщиха на 16 декември, че около 200 руски военнослужещи остават в Купянск и че руските сили имат ограничена логистика поради успешните украински операции по пресичане. Руските държавни медии наскоро широко разпространиха изявления на свои военни и пропагандисти, които омаловажават ситуацията в Купянск, вероятно в опит да поддържат фалшивата руска версия, че силите на Путин са на път да сринат отбраната на Украйна. Това е версия, целяща да повлияе на Киев и Запада да направят значителни отстъпки пред Русия в мирните преговори, категорични са експертите от ISW.

Руски държавни източници, включително Западната група сили и неназован източник от армията, твърдят, че руснаците запазват контрола над Купянск. Те обвиняват украинския президент Володимир Зеленски, че бил фалшифицирал видеото от 11 декември, което сам засне в града: Как Зеленски се появи в 2 пъти превзетия от Путин Купянск: Когато реалността се сблъска с въображението на диктатора.

Някои руски военни блогъри също разпространиха видеозапис с предполагаема геолокализация, на който се виждат двама военнослужещи от 121-ви моторизиран стрелкови полк на руската армия. Те, според информацията, се разхождат в южната част на Купянск. Видеото се използва, за да се твърди, че руските сили все още контролират населеното място.

Други Z-блогъри обаче продължиха да критикуват руските държавни медии за това, че не отразяват адекватно украинските контраатаки в Купянск. Един от тях - "Два майора" - дори посочи, че Кремъл опитва да скрие ситуацията на бойното поле в града.

Руска механизирана атака към Новопавловка в Днепропетровска област е достигнала югоизточните покрайнини и пехотата е започнала да се разгръща, но украинските пилоти са нанесли удари с управляеми бомби и отблъснали атаката, става ясно от видео на украинска част.

A Russian mechanized attack toward Novopavlivka reached the SE outskirts and dismounted troops began landing, but Ukrainian pilots struck them with glide bombs and forced the assault back. pic.twitter.com/opXGXkEW3h — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 16, 2025

Вижте и още едно видео - 18+!

Още: Мирът в Украйна има и ядрено измерение

През изминалата нощ руските сили атакуваха Украйна с 69 дрона, около 40 от които "Шахед". По предварителни данни, оповестени от украинските ВВС към 09:00 ч., противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила 37 дрона в северната, южната и източната част на страната. Регистрирани са 29 удара на безпилотни машини на 12 локации. "Атаката продължава", написаха към онзи час ВВС на Украйна.

Четирима служители на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна са били ранени при атака с руски FPV дрон в Дружковка, Донецка област. Това е станало в резултат на пожар, който е обхванал цистерна след руското нападение. Служителите са били откарани в болница. Пожарна кола също е била повредена, се казва в изявлението на службата.

Един човек е бил ранен при руски удар с дрон по частен дом в региона на Харков, съобщи още Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Става въпрос за 50-годишен мъж от село Замост, район Купянски. Пострадалият е получил помощ на място. Експлозията е запалила пристройка и кола, но пожарът е бил потушен, добавиха от службата за извънредни ситуации.

Вижте какво се случи в Русия през изминалата нощ: Украйна продължава ударите по руски рафинерии (ВИДЕА).