Корнелия Нинова към управляващите: Заслужават да бъдат изметени

17 декември 2025, 11:24 часа 492 прочитания 0 коментара
Такова безумие се случва за пръв път в нашата политическа история. Това написа в профила си във Facebook лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод внесените едновременно за гласуване и удължителен, и редовен бюджет за 2026 г. "Безотговорно и нагло. Това е умишлено хвърляне на страната в тотален хаос. Изобщо не ги интересува какво ще стане с хората, с икономиката, с финансовата стабилност. Интересува ги само личния им интерес и касички", заяви тя.

"Деградирал управленски модел. Заслужават да бъдат изметени всички вкупом и повече никога да не доближават Народното събрание", заяви тя.

Два бюджета

Припомняме, че досегашните управляващи вкараха в дневния ред редовния бюджет за 2026 г. Така на практика в парламента има два бюджета - прекроеният редовен бюджет за 2026 г. и удължителния, като и двата са минали на първо четене през комисия. В момента и двата са в дневния ред на пленарна зала, а окончателното решение зависи от това кой от тях ще бъде приет на второ гласуване от залата.

Виолета Иванова
