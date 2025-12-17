Какво e “Умна кухня” и как да готвим с грижа: разговор с Кристина Орсова

Всяка стая у дома е специална за нас – в хола се събираме за смях и разговори с любимите хора, спалнята е нашето най-съкровено убежище, а детската стая прелива от въображение. Но кухнята е онова място, в което магията сякаш витае из въздуха. В нея показваме своята обич, даваме живот на най-смелите си идеи и създаваме истински чудеса от продуктите пред себе си. Варим, печем, експериментираме с тях… или ги оставяме да се развалят.

Именно от това малко решение зависи цялата магия. И точно то вдъхновява Кристина Орсова – кулинарен инфлуенсър и блогър – да поеме по пътя към едно по-осъзнато и отговорно готвене. Така постепенно се ражда „Умна кухня с грижа за природата“: книга, в която откриваме не само рецепти, а цяла философия. Размисъл за това какво поставяме на масата си, как пазаруваме, как съхраняваме и уважаваме храната пред себе си. Книгата е резултат от години търсене, експерименти, работа с експерти и разбира се – намирането на правилните партньори. Като ИКЕА, които добре разбират, че всичко любимо започва в кухнята.

Днес разговаряме с Кристина за вдъхновенията, навиците, предизвикателствата и големите надежди зад този проект – и за това как изборите ни могат да променят не само начина, по който готвим, а и как живеем и се грижим за природата.

Как се роди идеята за „Умна кухня с грижа за природата“? Има ли конкретен момент или лична случка, която Ви накара да се замислите по-сериозно за разхищението на храна у дома?

Моят по-осъзнат път към устойчивия начин на живот започна след раждането на първото ми дете или преди близо 10 години. Тогава активно пишех в моя кулинарен блог и някак естествено застъпих темата за разумна консумация и спасяване на храна. Започнах да чета много чуждестранна литература по въпроса, тъй като липсваше такава на български език. Това беше една от причините да се замисля колко хубаво би било, ако има повече кулинарни книги, които да включват практична информация за това какво да правим с недоядена храна или как да съхраняваме хранителните продукти, така че да ги запазим за по-дълго време. Но най-много ме впечатлиха статистиките. 1/3 от произвежданата в световен мащаб храна се изхвърля, а 60% от хранителните отпадъци идват от домакинствата. Започнах да споделям повече по темата в своите канали в социалните мрежи и идеята за книга постепенно се утвърди.

Кои принципи стоят в основата на Вашата „умна кухня“ – какво за Вас означава да готвим по-отговорно?

Принципите са няколко, но са лесни за внедряване в ежедневието: планиране на това какво ще се готви и пазаруване по списък; избягване на импулсивни покупки и пазаруване предимно на сезонни храни и продукти, произведени от местни производители; оптимално съхранение и организация на хранителните продукти, което помага за удължаване на техния срок на годност и е важен елемент от планирането; оползотворяване на недоядена храна и компостиране на това, което не може да се консумира.

Всичко това ни прави по-отговорни към околната среда, а и по този начин подкрепяме местната икономика.

Как избрахте кои рецепти да включите? Защо точно тях – как ги събрахте и правихте ли експерименти?

Аз експериментирам всеки ден в кухнята. Рецептите, които подбрах за книгата, са онези, които приготвям най-често, но истината е, че всеки път променям или добавям нещо, защото зависи какви продукти са ми останали и какви сезонни храни имам в наличност. Това е и нещо, което искам да предам към читателите - да бъдат по-креативни и освободени от задръжки в кухнята, и да експериментират смело. Книгата не ти дава само точни рецепти, а ти показва как да комбинираш продуктите според сезона и да се съобразяваш на първо място със собствения си вкус.

Какъв беше процесът по създаване на книгата? Как работихте рамо до рамо с ИКЕА и издателство ,,А” и кои бяха ключовите стъпки, които ви доведоха до финалния резултат?

Зад създаването на една кулинарна книга стои голям екип и аз съм безкрайно благодарна за точно тези хора, които се обединиха в проекта „Умна кухня“. Първата стъпка беше да определим съдържанието, да балансираме трите основни части, така че да предоставим на хората принципите като основа, практични съвети, насоки и препоръки и, разбира се, конкретни рецепти. На мен лично най-интересната част ми беше заснемането на готовите ястия. Кадрите са дело на Ирра Иванова, прекрасен фотограф и визуален артист, а графичното оформление на корицата и цялостния дизайн на книгата са дело на Весела Карапетова. Тяхната роля да облекат съдържанието и да го направят атрактивно и привлекателно е критично важна за една кулинарна книга и аз съм много доволна от резултата. Благодарна съм за опита и професионализма на издателство ,,А”. Само който е издавал книга, знае колко отговорен и сложен процес е това. Но нищо от изброеното нямаше да се случи без гръбнака на процеса, Криси Проданова, Бистра Божикова и екипа на ИКЕА, които планираха, консултираха и координираха всяка една стъпка, за да сме тук днес с „Умна кухня с грижа за природата“.

ИКЕА е партньор в този проект, който споделя сходни ценности – от устойчивост до достъпни решения за дома. Как се намерихте едни други и какво беше най-важното за Вас в това сътрудничество?

Аз съм фен на продуктите на ИКЕА от години. Голяма част от арсенала ми в кухнята за съхранение на храна и хранителни продукти, както и за готвене и за сервиране, е именно от магазина. Отделно си партнираме отдавна, участвала съм в две други кампании на бранда. Имаме изградена химия, която е сред ключовите фактори за мен в работата с партньори и именно тази химия доведе до настоящия проект. Когато ми предложиха да го реализираме, беше като сбъдната мечта.

В книгата говорите не само за рецепти, но и за навици. Кои са най-трудните навици за пречупване и кои най-лесно се изграждат?

Планирането е сред най-трудните навици. Хората често ми казват „Как да знам какво ще ми се яде след три дни?“. Но ако планираш ястия, които по принцип обичаш, няма как да сгрешиш. Всичко е до човек. На мен ми беше лесно да започна регулярно да планирам и да пазарувам по списък, но ми беше трудно да свикна да си нося торби за пазар за многократна употреба. Веднъж усвоени, изброените в книгата навици правят ежедневието много по-организирано и спестяват пари и време.

Много хора вярват, че устойчивото хранене е скъпо или изисква прекалено много усилия и време. Какъв съвет бихте им дали?

Устойчивото хранене е полезно за здравето и когато осъзнаем това, ще разберем и защо си заслужава инвестицията на малко повече време и усилия. Да консумираш органично отгледани храни или храни, произведени от малки ферми близо до теб, означава да консумираш по-чиста храна с по-малко пестициди, антибиотици и други потенциално вредни вещества, използвани в земеделието или животновъдството. Инвестицията в качествена и чиста храна е инвестиция в здраве.

Когато говорим за по-малко разхищение, често става дума и за по-добра организация в кухнята. Има ли продукти или решения, които Ви помагат да поддържате ред в кухнята и да съхранявате храната по-ефективно?

О да, има много продукти и навици, с които спестявам време и хранителни отпадъци. Драстично намалих времето за подготовка на ястията, като свикнах да замразявам в торби за многократна употреба различни миксове от зеленчуци и зелени подправки за супи и яхнии. Често замразявам сготвената храна на порции в кутии, които от фризера отиват директно във фурната, за да бъдат стоплени и готови за вечеря. Тези и още навици и препоръки за конкретни съдове са описани в книгата „Умна кухня с грижа за природата“ с цел да улесним и други домакинства.

Как си представяте развитието на темата за устойчивата кухня в България – какво още можем да направим като общество, за да намалим разхищението на храна?

Много ми се иска повече кулинарни блогъри и инфлуенсъри да започнат също да говорят по темата и да споделят своя личен опит, защото хората се мотивират най-вече от личности, на които искат да подражават и на които се възхищават.

Много е важно темата да залегне и в училищата. Иска ми се в часовете на класа да се говори повече за опазване на околната среда и стъпките за това, включващи и намаляване на разхищението на храна. И, разбира се, родителите да дават личен пример, не просто да учат децата си да готвят, но и да ги възпитават да уважават храната, труда на хората, които произвеждат тази храна и почвата, от която идва тя.

И не на последно място, на институционално ниво ми се иска да се въведат изисквания за разделно събиране и компостиране чрез поставяне на необходимите контейнери на повече места, така както се случва в европейски страни като Германия, Австрия и Франция.

Книгата Ви направи своя официален дебют на 25 ноември в магазина на ИКЕА в София. Планирате ли допълнителни представяния или свързани активности и в други градове?

Да, с екипа на ИКЕА работим активно по планирането и организирането на различни онлайн и офлайн активности, с които да направим достъпна темата из цялата страна. Догодина предстои и турне в градовете, в които има магазини на ИКЕА, така че очакваме с нетърпение да се срещнем с хората там и да обменим впечатления, опит и идеи.