Войната в Украйна:

Анджелина Джоли за свободата на словото в САЩ: Не мога да позная страната си

23 септември 2025, 10:13 часа 0 коментара
Анджелина Джоли за свободата на словото в САЩ: Не мога да позная страната си

Анджелина Джоли заяви, че вече "не може да познае страната си", изразявайки тревога за състоянието на свободата на словото в САЩ. Актрисата говори по време на представянето на новия си филм "Couture" на кинофестивала в Сан Себастиан, Испания. "Обичам страната си, но в момента не я разпознавам", каза Джоли, когато бе попитана дали се страхува за свободата на словото. "Всичко, което разделя хората или ограничава техните изяви и свободи – от когото и да е – е изключително опасно. Това са много трудни времена, в които всички живеем", допълни тя.

Още: Автокрацията на Тръмп: Пентагона настоя да одобрява статии за себе си

Думите ѝ идват на фона на растящи опасения за свободата на словото в САЩ след атаките на президента Доналд Тръмп срещу критични медии и спирането на шоуто на Джими Кимел заради коментари по повод убийството на консервативния активист Чарли Кърк. В крайна сметка стана ясно, че шоуто ще започне отново да се излъчва.

Новият филм на Джоли

Снимка: Getty Images

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

На 50 години, носителката на "Оскар" представя във филма ролята на американска режисьорка, изправена пред развод и тежко заболяване, докато преживява Седмицата на модата в Париж и започва нова връзка с колега, изигран от Луи Гарел. Режисьор на продукцията е френската кинематографистка Алис Винокур, а лентата се състезава за голямата награда на фестивала – "Златна мида".

Още: Анджелина Джоли не издържа и напуска САЩ

Джоли призна, че личният ѝ опит я е направил близка до образа на героинята. През 2013 г. тя претърпя двойна мастектомия, а по-късно бяха отстранени яйчниците и фалопиевите ѝ тръби заради високия генетичен риск от рак, който отне живота на майка ѝ и баба ѝ. "Често мислех за майка си, докато снимах филма", каза актрисата, видимо развълнувана. "Иска ми се да можеше да говори по-открито, както аз, и да получава същата подкрепа, за да не се чувства толкова сама. Женските ракови заболявания са нещо особено, защото засягат и начина, по който се възприемаме като жени.", каза още Джоли, цитирана от БГНЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Анджелина Джоли САЩ Свобода на словото
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес