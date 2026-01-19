Антоанет Пепе и най-малкото ѝ дете по спешност в болница: Беше изключително страшно

Инфлуенсърката Антоанет Пепе преживя истински кошмар през последните няколко дена, а причината е неотложното хоспитализиране на най-малкото ѝ дете - Беатрис. Пепе разказа за неприятната случка на стори в личния си Instagram профил. Въпреки случилото се, дъщеря ѝ към момента е в стабилно състояние и е под постоянно наблюдение от специалисти. Всичко започва с диагнозата ларингоспазъм - внезапно и неволево свиване на мускулите на ларинкса, което временно затваря дихателните пътища и причинява задух, кашлица и невъзможност за говор, а в тежки случаи може да бъде животозастрашаващ.

"Изключително неприятно, изключително страшно", каза притеснената майка. "Болестта се разви много бързо. Пуснахме тест, за да видим какво точно е".

Какво е състоянието на малкото момиче?

Диагнозата е установена след спешна консултация с медицински лица. Семейството на инфлуенсърката се надява, че детето ще се възстанови в домашни условия с инхалации и прием на медикаменти, но състоянието на Беатрис не се подобрява, а 24 часа по-късно ситуацията става критична. Пепе и малкото момиче са приети по спешност в болница, където лекарите реагират мигновено - на малката Беатрис веднага е поставен кислород и са започнати интензивни инхалации под постоянен медицински контрол.

Като майка тя смятала, че с четвъртото дете ще бъде най-лесно, но не всичко се развива, както го мисли. Припомняме, че още през 2024 година Пепе разказа за подобна случка от болница.

"В момента е на кислород, правим инхалации... Вярвам, че до няколко дни всичко ще е наред.", изрази надеждата си инфлуенсърката.

Пепе качи и видео от болницата на малката си дъщеря, на което показа, че вече е по-добре и дори се храни сама, след като разказа за случилото се.

Междувременно тя публикува и клип с всичките си деца.