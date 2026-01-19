Предайте се: Шефът на полицията в Иран даде ултиматум на протестиращите

Ръководителят на иранската полиция Ахмадреза Радан, известен с действията си срещу „неислямски“ прически и стил на обличане, даде на протестиращите в страната три дни да се предадат. Той ги нарече „измамени граждани“, "бунтовници" и "терористи", поддържайки линията на режима. Предупреждението идва на фона на съобщения за масови арести и рейдове в болници, където се лекуват ранени демонстранти, както и на фона на нови данни за поне 16 500 протестиращи, убити от силите за сигурност.

"Обещахме на хората, че ще преследваме терористите до последния човек"

Ахмадреза Радан заяви на 19 януари, че властите ще продължат да преследват участниците в протестите. „Обещахме на хората, че ще преследваме бунтовниците и терористите до последния човек“, цитираха думите му държавните медии, като той не посочва кои са "хората".

Стотици хиляди, дори може би милиони хора са се включили в протестите в Иран. Според ирански лекари на място, цитирани от The Times, по време на настоящата вълна на демонстрации са били ранени поне 330 000 души.

Ахмадраза Радан каза, че много от протестиращите вече са задържани и са признали вината си, предаде опозиционната телевизия Iran International, базирана в Лондон.

