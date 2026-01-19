Весела Лечева: За първи път България ще има толкова силен отбор на Зимните олимпийски игри

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева е оптимист за представянето на българските спортисти на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина от 6 до 22 февруари. Това заяви тя на церемония по представянето на зимната Олимпиада и Параолимпиада в италианското посолство в София от посланик Марчело Апичела.

България има спечелени 20 квоти, като имената на състезателите ще бъдат утвърдени утре на заседание на Изпълкома на БОК. Делегацията на страната ще бъде от 50 души.

Страната ни ще бъде представена от 20 състезатели

„Българската делегация ще бъде от 20 представители. Смея да твърдя, че за първи път България ще има толкова силен отбор на Зимните олимпийски игри. Само през изминалия ден на Световната купа в Банско ние имаме два подиума, златният медал на Тервел Замфиров, когото искам да поздравя. Радослав Янков, който също завоюва място на подиума с трето място. Нека да споменем и Малена Замфирова, която беше избрана за най-добър млад състезател в зимните спортове от европейските олимпийски комитети. И тя ни зарадва през изминалия сезон с няколко подиума".

"На предишната Световна купа Александър Кръшняк спечели последната квота за Олимпийските игри с второ място. Алберт Попов - Мадона ди Кампильо е неговото място, където той завоюва най-големия свой успех - първо място за Световната купа (в слалома) миналия сезон. Мога да изброя имената на Влади Зографски, който представлява ски-скоковете в България и непрекъснато е в елита на този спорт, въпреки че България все още няма работеща шанца. На фигурно пързаляне ще ни представя очарователната Александра Фейгин, на която пожелаваме успех“, заяви Лечева.

Фейгин ще бъде знаменосец на българската делегация на Откриването на Игрите на 6 февруари на „Сан Сиро“ в Милано, като българският представител от мъжкия отбор ще бъде определен по-късно.

„Няма как да подценявам участието на нито един от тези 20 спортисти. Самият факт, че са класирани на Олимпийски игри, показва, че те работят неуморно, всеки ден, системно преодолявайки предизвикателства и трудности, знаейки колко е трудно да постигнеш високите цели, които си поставяш. Те се конкурират на само със световния елит, но и със себе си, най-трудната борба. Полежавам на всеки един от тях успех на Олимпийските игри. Пожелавам кураж, воля, хладнокръвие и най-вече увереност в това, че могат да постигнат най-доброто, на което са способни, именно в предстоящите стартове. Да не се страхуват. Те вече са доказали, че го могат“, каза още Лечева.

Лечева очаква домакините от Италия да предоставят най-добрите условия

Тя вярва, че Италия ще предостави най-добрите условия за всички спортисти, с оглед на опита, който страната има в организиране на големи състезания в зимните спортове.

„Надявам се, че Италия ще предостави най-добрите условия за Олимпийските игри, ще постави една много приятна, прекрасна атмосфера, и разбира се пълни трибуни. С Милано-Кортина за трети път Италия ще бъде домакин на Олимпийски игри, което показва опита, експертизата на Италия, че тя ще има своите възможности да организира едни от най-добрите игри. За първи път Милано-Кортина предоставя устойчив стандарт за провеждане на Олимпийски игри. Състезанията ще бъдат провеждани в четири планински клъстъра, което е с цел опазване на околната среда“, каза Лечева.

„Италия е предпочитана дестинация от милиони туристи, милиони почитатели на професионалния спорт. Голяма част от състезанията ще бъдат проведени на емблематични за италианците и за всички почитатели на спорта места. Откриването на Олимпийските игри ще бъде на емблематичния стадион „Сан Сиро“, състезанията в ски-алпийски дисциплини и сноуборд ще бъдат проведени на ски-пистите в Ливиньо и Бормио“, допълни тя.

