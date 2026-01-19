Различна музика: Фики Стораро разказа истината, която криеше от светлините на прожекторите

Зад външността на един от най-нашумелите изпълнители - Фики Стораро, се крие едно момче с чувствително сърце, което той рядко показва пред хората. Затова и малко го познават в светлината на емоционална личност. Но той е такъв, но чак сега го признава: "Крия наистина колко съм чувствителен, колко много съм чувствителен. Винаги така се стискам да не се разплача", сподели той в интервю за NOVA пред Мариян Станков - Мон Дьо.

За признанието и славата

Големият син на Тони Сторараро направи и неочакваното признание за кариерата си, което досега не беше коментирал.

След избора да участва в националната селекция за Евровизия, Фики не смята, че голямата сцена му е чужда. Още през 2012 г. е избран лично от гостуващия в България диригент Ричард Фростик, с което получава признанието на професионалиста, но през годините го е крил. Фики пее пред близо 70 хил. души на откриването на Олимпиадата в Лондон. "Той ме прие като част от неговото семейство там и спечелих наградата и за вокалист на хора, в който бяхме включени всички ние. Никога не съм го казвал. Не съм искал така да се изтъквам въобще".

Въпреки успешната си кариера, Фики не обича показността. "Хората като кажат: "Ама ти си много възпитан", аз просто съм нормален. Вярвам, че имам добра душа и вярвам, че именно тази добра душа нося, и че много силно вярвам в Бог. Мисля, че Бог обича добрите хора и че всички ние сме изпратени на този свят, вярвам, за да даряваме с доброта", категоричен е той.

Мечтае да изпълнява и други жанрове, не само да пее в стила на попфолка. "Имам фолклорни песни, толкова красиви, и поп песни, които съм направил. Ако зависеше изцяло от мен, ако си правех цялата музика само за себе си, бих пял соул музика, бих пял фолклор и може би само аз ще си ги слушам тогава", каза той.

А относно Евровизия сподели: "С гордо вдигната глава бих излязъл на тази сцена, за да представя моята уникална родина. Ще покажа съвсем различна музика и ще направя всичко възможно тя да бъде достойна и харесана от публиката."