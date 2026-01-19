Спорт:

Новак Джокович продължава да пише история: Ноле сгази испанец на старта на Australian Open за победа №100 в Мелбърн!

Новак Джокович стартира с победа на Australian Open. Сърбинът спечели откриващия си мач срещу испанеца Педро Мартинес с 6:3, 6:2, 6:2. За Ноле това е 81-о участие в турнир от Големия шлем, като по този показател той се изравни с големия си съперник от близкото минало Родъжр Федерер и испанеца Фелисиано Лопес. Само в Мелбърн Джокович играе за 21-и път, а успехът му е под №100.

Следващият съперник на сърбина е от Италия 

38-годишният сърбин завърши с 14 аса - с 12 повече от 28-годишния си опонент. Мартинес, който заема 71-во място в света, допусна 6 двойни грешки, докато Новак не сбърка. Сърбинът спечели 41 от 44 разигравания на свой първи сервис и записа 5 брейк точки, като в същото време не допусна възможност за пробив на противника си.

В следващия кръг сърбинът се изправя срещу италианеца Франческо Маестрели.

Бойко Димитров Отговорен редактор
