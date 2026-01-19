Новак Джокович продължава да пише история: Ноле сгази испанец на старта на Australian Open за победа №100 в Мелбърн!

Новак Джокович стартира с победа на Australian Open. Сърбинът спечели откриващия си мач срещу испанеца Педро Мартинес с 6:3, 6:2, 6:2. За Ноле това е 81-о участие в турнир от Големия шлем, като по този показател той се изравни с големия си съперник от близкото минало Родъжр Федерер и испанеца Фелисиано Лопес. Само в Мелбърн Джокович играе за 21-и път, а успехът му е под №100.
Следващият съперник на сърбина е от Италия
DJOKOV💯C#AO26 pic.twitter.com/eCK9GAbnZh— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2026
38-годишният сърбин завърши с 14 аса - с 12 повече от 28-годишния си опонент. Мартинес, който заема 71-во място в света, допусна 6 двойни грешки, докато Новак не сбърка. Сърбинът спечели 41 от 44 разигравания на свой първи сервис и записа 5 брейк точки, като в същото време не допусна възможност за пробив на противника си.
Win No.100 for the ten timer in Melbourne!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2026
Novak, all class.@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/3fTqCrx9gS
В следващия кръг сърбинът се изправя срещу италианеца Франческо Маестрели.
ОЩЕ: "Ако той беше станал тенисист, нямаше да спечеля и една титла": Джокович каза кой футболист щеше да доминира на корта