Разтърсващо признание: Нана Гладуиш с пореден здравословен проблем (ВИДЕО)

Телевизионната любимка на много българи Нана Гладуиш, която от години живее в чужбина, направи разтърсващо признание за здравословното си състояние. Емблематичната водеща на "Съдебен спор" разкри, че за трети път е диагностицирана с рак. След направена биопсия на малко кожно образование в горната част на главата, тя разбира за диагнозата. Повече подробности сподели във видео, което публикува в профилите си в социалните мрежи, направено от паркинга на болница в Маями.

Болезнено откровена

"Имах образование, което ме дразнеше. Но на биопсията показа рак на кожата. Да кажем, че съм по средата - не много добре, не много зле. Всичко е под контрол според лекарите, защото е хванато навреме, или поне така ми обясняват. Наистина е малко, но е инвазиращ рак на кожата."

С болезненото си разкритие, Нана не иска "да се жалва", а дори напротив - тя го разказва като човек, преминал през много изпитания и трудности. Нана подчерта, че се чувства виновна към себе си, защото досега е подценявала слънцезащитата. В клипа обяснява колко важна всъщност е тя и отправи апел към последователите си да не я забравят.

"Не забравяйте, че трябва да предпазите кожата си", казва Гладуиш, подчертавайки сериозните последствия, които може да доведат до проблеми на по-късен етап.

Въпреки че годината за Нана започва изненадващо, но не с добра новина, тя с усмивка пожела на последователите си прекрасна година и помоли всички да ѝ стискат палци за предстоящите процедури и терапия.

