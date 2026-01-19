Юноша на Левски, който се оказа ненужен в Ботев Пловдив, подсили третодивизионен испански тим

Испанският Понферадина привлече българския нападател Стивън Петков, обявиха от клуба. Стивън Петков бе футболист на Ботев Пловдив през есента, но се раздели по взаимно съгласие с клуба и преминава в Понферадина като свободен агент.

Стивън Петков вече е част от Понферадина

OFICIAL- La SD Ponferradina incorpora al delantero Steven Petkov. ¡Bienvenido al Bierzo!... Posted by SD Ponferradina on Monday, January 19, 2026

Петков, който е юноша на Левски, има 118 мача и 30 гола в елита на България, както и 104 срещи в португалските първа и втора дивизия, в които е отбелязал 20 попадения.

Стивън Петков е роден през 1995 и освен за Левски и Ботев, в България е играл още в Лудогорец, Берое и Монтана. През 2018 прави трансфер в португалския Фейренсе. Играл е за чешкия Карвина, а след това отново се връща в Португалия, където облича фланелката на Морейренсе и Академико де Визеу. През 2024 се връща в Фейренсе, а от миналото лято - в Ботев (Пловдив).

Тимът на Понферадина е на 15-о място в Група 1 на Primera RFEF, което е третото ниво на испанския футбол.

