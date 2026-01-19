Дженифър Лорънс пропуснала важна роля, защото не била "достатъчно красива", а Марго Роби я замени

Дженифър Лорънс може да е звезда в боксофис хитове като "Игрите на глада" и франчайза "Х-Мен", но въпреки успеха си е пропуснала някои големи роли. Според самата не причината е външният ѝ вид. Носителката на "Оскар" разкри, че не е била избрана за периодичната драма на Куентин Тарантино от 2019 г. "Имало едно време в Холивуд", защото хората смятали, че "не е достатъчно красива".

В подкаста на живо "Happy Sad Confused с Джош Хоровиц" Лорънс говори за режисьорите, с които мечтае да работи. Когато Хоровиц я попита дали Тарантино я е искал за ролята на Шарън Тейт, Лорънс отговори: "Е, да, но след това всички бяха казваха: "Тя не е достатъчно красива, за да играе Шарън Тейт,’ и в крайна сметка не ме избраха.“

Актрисата добави, че е почти сигурна, че това е истина, или поне така ѝ се е сторило с течение на времето. "Или той просто никога не ме е обмислял за ролята, а интернет се постара да ме нарече грозна", каза Лорънс.

Подходящата актриса

За ролята на Шарън Тейт бе избрана Марго Роби, базирана на реалната актриса и модел, жертва на убийствата на Мансън през 1969 г. Сестрата на Тейт, Дебра, коментира пред TMZ, че предпочита Роби заради "физическата красота и начина, по който се държи — подобен на този на Шарън", добавяйки, че Лорънс "не е достатъчно красива, за да играе Шарън."

Тарантино обаче разкри, че всъщност е обмислял Лорънс за друга роля в "Имало едно време в Холивуд" — Сквики, последователка на Чарлз Менсън (изигран от Деймън Хериман). "Тя дойде при мен, прочете сценария, но в крайна сметка не се получи. Въпреки това е много приятен човек и я уважавам като актриса", каза Тарантино. Ролята в крайна сметка бе поверена на Дакота Фанинг.

Лорънс сподели и други забавни моменти от кариерата си — например, че е кандидатствала за ролята в "Здрач", но не я избрали. "Не ме взеха, защото, предполагам, бях твърде грозна.", цитират я от CCN.