И Лукашенко, пуснал руската армия да нахлуе в Украйна, получи от Тръмп покана за Съвета за мир

Беларуският диктатор Александър Лукашенко е получил лично писмо от президента на САЩ Доналд Тръмп с покана да се присъедини към Съвета за мир, ръководен от самия американски лидер. Съветът ще започне с разглеждане на мира в Ивицата Газа, а след това ще се разшири, за да се занимава и с други конфликти, показва копие от писмо и проекта на устав, цитирани от Reuters. Твърди се, че Тръмп е поканил около 60 държави в борда. Сред поканените са още унгарският премиер Виктор Орбан и - изненадващо - руският диктатор Владимир Путин, който четвърта година води агресивна война в Украйна.

Държавите членки в съвета ще имат ограничен мандат от три години, освен ако не платят по 1 милиард долара всяка, за да финансират дейността на органа и да получат постоянно членство.

Върховен представител за Газа е българският дипломат Николай Младенов, който ще отговаря на място за връзката между палестинските технократи (временното управление на анклава) и изпълнителния съвет, в който влизат държавният секретар на САЩ Марко Рубио и пратеникът на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф.

Реакцията на Беларус

В изявление на Руслан Варанков, който е прессекретар на Министерството на външните работи на Беларус, се казва, че е получена покана Лукашенко и страната му да бъдат сред учредителните членове на новосъздадената международна организация.

"Ние високо ценим факта, че американската страна, както е изрично посочено в писмото, разглежда Беларус като нация, готова да поеме благородната отговорност за изграждането на траен мир. Тази роля включва даване на пример и инвестиране в безопасно и проспериращо бъдеще за следващите поколения“, се казва в изявлението, цитирано от държавната информационна агенция БелТа.

Писмото на Тръмп е изпратено към страна, която даде територията си на руската армия като плацдарм за нахлуването в Украйна през февруари 2022 г.

Снимка: Kremlin.ru

„Освен това ние разглеждаме това предложение като признание за личните заслуги и международния авторитет на беларуския държавен глава. Предложението е предадено на президента и е било посрещнато положително“, добави говорителят.

„Нашата позиция е ясна: ние сме готови да участваме в работата на Съвета за мир, като се надяваме, че тази организация ще разшири обхвата и правомощията си далеч отвъд мандата, описан в инициативата. Това ще ѝ позволи да вземе активно участие в глобалните процеси, насочени към разрешаване на международни конфликти, което в крайна сметка ще допринесе за изграждането на нова архитектура на сигурността – цел, която Беларус активно промотира през последните години“, се казва още в съобщението от Минск.

Беларус винаги е настоявал за "мир" в Украйна, който облагодетелства Владимир Путин, включително за пълна капитулация на Киев.

И полският президент е поканен от Тръмп

Полският президент Карол Навроцки също е бил поканен да се присъедини към Съвета за мир, който ще наблюдава спазването на споразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа, съобщи полският новинарски сайт Onet.

Казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев също ще се присъедини към Съвета за мир, след като е приел поканата, заяви неговият говорител в понеделник. Токаев е бил един от първите лидери, получили покана от Тръмп.

