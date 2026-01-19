Обрат: "Булгаргаз" пак поиска поскъпване на природния газ

"Булгаргаз" поиска цена на природния газ за януари от 32,34 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената. Заявлението е публикувано днес от енергийния регулатор. Намерението почти сигурно означава поскъпване на газа от февруари.

С 3,82 на сто по-скъп газ

Енергийният регулатор утвърди цена на природния газ за януари в размер на 31,15 евро/MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че предлаганата цена от "Булгаргаз" за февруари е по-висока с 3,82 на сто в сравнение с предходния месец.

Така искането на "Булгаргаз" бележи обрат в цената на природния газ, която през изминалите месеци намаляваше.

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на "Булгаргаз", а след това да вземе окончателно решение за цената на природния газ през февруари на закрито заседание.

През миналата седмица фючърсите на природния газ в Европа се покачиха до малко над 33 евро за мегаватчас (MWh). Това е най-високата цена на газа от началото на октомври 2025 г., тъй като прогнозите за по-студено време в Европа, намаляването на доставките от САЩ и геополитическото напрежение около Иран засилиха опасенията относно доставките и съхранението на синьо гориво.

