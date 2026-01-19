Спорт:

Ботев Пловдив е близо до пети нов, „канарчетата“ преговарят с Лудогорец за колумбийско крило

Ръководството на Ботев Пловдив работи усилено по зимната селекция в тима. До момента „канарчетата“ взеха четирима нови футболисти в лицето на Педро Игро, Карлос Алгара, Браян-Антони Хайн и Чимези Уилямс. Днес пък стана ясно, че „жълто-черните“ са много близо до привличането на крило на Лудогорец. Става въпрос за 25-годишния колумбиец Емерсон Родригес. Това съобщиха колегите от „Дспорт“.

Емерсон Родригес най-вероятно ще подсили Ботев като преотстъпен 

Според информациите е много вероятно Емерсон Родригес да акостира на „Колежа“ под наем от родния шампион. На този етап той е ненужен в състава на Лудогорец, тъй като на неговата позиция „орлите“ разполагат с Кайо Видал, Ерик Маркус, Станислав Иванов и Бърнард Текпетей. Затова и ръководството на разградчани е готово да преотстъпи колумбиеца в друг отбор, където той да получава повече игрово време.

Крилото така и не успя да се наложи в първия отбор на Лудогорец 

Емерсон Родригес пристигна в Лудогорец в края на януари 2025-та. Той акостира на „Хювефарма Арена“ с трансфер от американския Интер Маями. Тогава „орлите“ платиха над 1 милион евро за правата му. Той обаче така и не успя да се наложи в първия състав на „зелените“. През този сезон крилото е изиграл едва 7 мача за първия отбор на разградчани, в които се е отчел с едно попадение и две асистенции. За дубъла на Лудогорец има 9 двубоя с два гола.

Бойко Димитров Отговорен редактор
