Голямо признание от ЮНЕСКО за Центъра по подводна археология в Созопол

19 януари 2026, 16:52 часа 131 прочитания 0 коментара
Центърът за подводна археология в Созопол (ЦПА) официално придобива статут на Институт за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО. Това е факт, след като министърът на културата Мариан Бачев и генералният директор на ЮНЕСКО Халед Ел-Енани подписаха в централата на ЮНЕСКО в Париж Споразумение между Република България и ЮНЕСКО, става ясно от прессъобщение на Министерството на културата (МК). Церемонията се е състояла непосредствено след подписването на Меморандум за сътрудничество между Центъра за подводна археология и ЮНЕСКО от директора на ЦПА д-р Найден Прахов и помощник-генералния директор за култура на ЮНЕСКО Ернесто Отоне.

"С този акт България затвърждава позицията си като водеща държава в сферата на подводната археология и опазването на подводното културно наследство в региона на Черно море и Долен Дунав.", се казва още в съобщението на МК.

Припомняме, че кандидатурата на ЦПА в ЮНЕСКО беше изпратена през април 2024 г. от тогавашния министър на културата в оставка Кръстю Кръстев, който бе част от кабинета Денков.

Какво означава това

Снимка: Министерство на културата

Новият Институт за подводно наследство ще играе ключова роля в развитието на международното научно сътрудничество, в изграждането на мрежи от експерти, в обученията на специалисти и в прилагането на устойчиви политики за управление и опазване на подводното културно наследство. Той ще допринася активно и за противодействието на незаконния трафик на културни ценности чрез засилен мониторинг и защита на подводните археологически обекти. 

Споразумението за Института за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО ще бъде валидно за период от осем години. То е силен знак за доверието, което международната общност гласува на България, както и за отговорността, която страната ни поема в опазването на културното наследство не само на Черноморския регион, но и в глобален мащаб. 

Подписването на Споразумението между Република България и ЮНЕСКО и определянето на Центъра за подводна археология като категория 2 институт под егидата на ЮНЕСКО за региона на Черно море и Долен Дунав допринася за утвърждаване на позицията на България като водеща държава в сферата на подводното и световното културно наследство. В същото време то насърчава започналите процеси по изграждане на мрежи от експерти, обучения на заинтересовани лица в опазването на подводното наследство, както и провеждането на различни съвместни инициативи в страните от Черноморския регион, както и от други региони. Институтът ще играе ключова роля в напредъка на устойчивото управление на културното наследство, грамотността, свързана с изследванията на океаните, както и научното сътрудничество, пише още в прессъобщението от Министерството на културата.

Яна Баярова
Созопол ЮНЕСКО Мариан Бачев култура Център за подводна археология
