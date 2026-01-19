След като съдът го отмени за 7 клас: МОН оставя изпита по "всичкознание" в 10 клас

След като Административен съд-София град спря заповедта на МОН, която предвиждаше изпитът по математика в 7 клас да включва въпроси от още 5 предмета, министерството постанови, че изпитът в новата спорна форма ще остане, но само за учениците в 10 клас.

Това предвижда заповед на ресорния министър в оставка Красимир Вълчев от лятото, която сега беше отменена само в частта й за Националното външно оценяване след 7 клас. Интегралният изпит след 10 клас остава.

В 10 клас - изпит по 5 предмета

НВО в 10 клас по математика ще се проведе на 19 юни под формата на тест и освен задачи по математика, ще съдържа и такива по 4 други учебни предмета - биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика.

Той ще включва общо 18 задачи, от които 12 задачи (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика, и 6 задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор), които се решават с

помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но проверяват и компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите учебни предмети - биология, химия, физика и география и икономика.

Изпитът ще е с общо времетраене 120 минути.

Съдебното решение за НВО в 7 клас

През декември миналата година съдът спря спорния и атакуван от родители интегрален изпит по математика в 7 клас, на който учениците трябваше да демонстрират знания освен по математика, и по 5 други предмета.

Съдебното решение спира предварителното изпълнение на министерската заповед на Красимир Вълчев от август миналата година, в частта й, в която бе определено изпитът от националното външно оценяване по математика в края на 7. клас през учебната 2025/26 г. да се проведе под формата на тест, който интегрира общо 6 учебни предмета - математика, биология, химия, физика, география и човекът и природата.

Промяната във формата на изпита възмути масово родителите и те го атакуваха, внасяйки по поотделно 3 съдебни жалби. В мотивите се посочваше, че заповедта на министъра за интегралния изпит е незаконосъобразна и противоречи на принципа за предвидимост в училищното образование.

Родителите са на мнение, че променяйки формата на изпита ненадейно, министърът третира по различен начин учениците от различните випуски, което е недопустимо.

Съдът е приел аргументите на родителите и е съгласен, че изненадващата новина за формата на изпита поставя учениците в неизгодно положение.

"С издаването непосредствено преди началото на учебната 2025 - 2026 година на оспорената заповед, с която се въвежда нов формат на изпита от националното външно оценяване по математика, адресатите на акта несъмнено са поставени в състояние на изненада и непредвидимост относно съдържанието на един от изпитите, които са от решаващо значение за по-нататъшния етап от училищното им образование", твърди съдът.