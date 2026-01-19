Лоши новини за Левски: Карл Фабиен отново е контузен, аут е за неопределено време!

Треньорският щаб на Левски, начело с Хулио Веласкес, получи много неприятна новина, свързана с един от фланговите футболисти на тима Карл Фабиен. Ръководството на „сините“ съобщи на официалния сайт на клуба, че националът на Мартиника е получил поредна контузия, която ще го извади от терените за неопределено време. Както е известно, крилото получи травмата по време на контролата с Войводина Нови Сад като се наложи да бъде заменен принудително.

Крилото има проблем с дясното бедро

Карл Фабиен е преминал днес обстойни медицински прегледи. Те са били направени в специализирана клиника в турския курорт Анталия, където Левски е на подготвителен лагер. Направените изследвания са установили, че офанзивният играч на „сините“ има травма на мускулите на задното бедро на десния крак. От ръководството на българския гранд пожелаха на Фабиен бързо възстановяване, но не уточниха колко точно ще продължи то.

Откакто премина на „Герена“, Фабиен е преследван от контузии

Фабиен премина в Левски в края на февруари 2025 година от тима на Славия. Откакто премина на стадион „Георги Аспарухов“ обаче, националът на Мартиника е преследван от травми, които му пречат да покаже пълния си потенциал и да се наложи в първия състав на „сините“. До момента той има на сметката си 25 мача за столичани във всички турнири. В тях се е отчел с 2 асистенции. Фабиен има договор с Левски до лятото на 2027 година като е оценен на около 500 хиляди евро.

