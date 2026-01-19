Евродепутат: Вучич гледа на ЕС като "шведска маса"

Сръбският президент Александър Вучич гледа на Европейския съюз като на „бюфет“. Той избира само събеседниците, които харесва, а критиците от същия Европейски съюз постоянно определя като врагове. Според мен това не е нищо ново или странно, защото по същия начин се отнася и към вътрешнополитическите си съперници, а бих казал и към гражданите на Сърбия", подчерта докладчикът на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула по повод предстоящото посещение на делегацията на ЕП в Белград от 22 до 24 януари, което беше обявено предварително, но Вучич обвини гостите като неканени, предаде македонската медия "Либертас".

„По обичайния си начин Вучич говори предимно или пред огледало, или само пред избрани журналисти, които след това предават неговото виждане за ситуацията в Сърбия и около Сърбия. Следователно, нищо изненадващо“, каза Пицула пред „Вечерне Новости“.

ЕП и европейското бъдеще на Сърбия

Докладчикът за Сърбия повтори, че Европейският парламент последователно е подкрепял политиката на разширяване на Европейския съюз, включително Сърбия.

„Логичният въпрос, който възниква, е: иска ли Сърбия, с Вучич начело, изобщо да се присъедини към Европейския съюз? Декларативно – да, но на практика той прави всичко, за да го избегне", смята Пицула. Според него обаче Сърбия отдавна се застъпва за векторна външна политика между Пекин, Москва, Вашингтон и Брюксел, а по думите му времето за подобно „седене на четири стола" обаче бавно отминава".