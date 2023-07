Бивша съпруга на Илон Мъск се сгоди за звезда от "Наистина любов"

Иронията е, че Талула използва профила си в Twitter, който вече е собственост именно на бившия ѝ съпруг, за да обяви на последователите си хубавата новина. "Щастлива съм да споделя, че след двегодишна връзка Томас Броуди-Сангстър и аз се сгодихме", написа щастливата блондинка, споделяйки и обща снимка с любимия си.

Very happy to share that after two years of dating, Thomas Brodie Sangster and I are engaged! pic.twitter.com/NipyXtsDV0