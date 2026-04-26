Бивши служители на Меган Маркъл я обвиниха в жестокост

Бивши подчинени на Меган Маркъл, съпругата на британския принц Хари, разказаха за ужасяващите условия работа с нея. Те споделиха спомените си с Том Сайкс, водещ на подкаста The Daily Beast.

Той интервюира хора след посещението на принц Хари и Меган Маркъл в Австралия. Бившите ѝ подчинени признаха, че видеоклипове от пътуването "съживяват травматични спомени". "Ето какво ми казаха, след като гледаха видеоклиповете: "Това е типиичната Меган... Едната страна на лицето ѝ се усмихва пред публиката, а другата, която никой не вижда, те гледа свирепо", каза Сайкс.

Интервюиран от него призна, че страда от посттравматично стресово разстройство поради жестокостта на Меган Маркъл. "Тази жена се отнася към всички, над които има власт, като към материал за използване", "Ти си като някой, който ѝ отпушва тоалетната", каза бившият подчинен на съпругата на принца.

Още: Принц Хари е гневен заради нова биография за него

The Daily Beast отбелязва, че през годините хора, които са работили с Меган Маркъл, са съобщавали за нейното неадекватно поведение. По-конкретно, тя е наричана "демоничен шеф", склонна към неконтролируеми изблици на ярост.

Още: Меган Маркъл с нова забрана към принц Хари, ето защо

Източник: БГНЕС