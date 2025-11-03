Войната в Украйна:

Бременната Ванеса Хъджинс се превърна в "Майката Земя" (СНИМКИ)

03 ноември 2025, 15:52 часа 0 коментара
Бременната Ванеса Хъджинс се превърна в "Майката Земя" (СНИМКИ)

Актрисата Ванеса Хъджинс, която е бременна с второто си дете, е сред звездите, които се включиха в празничното настроение около Хелоуин. Тази година тя избра тематичен костюм с екологично послание, като се превърна в "Майката Земя". От снимки в социалните мрежи, виждаме, че актрисата е носила бял тоалет от две части, подчертавайки бременността си. Наедрялото си коремче тя бе изрисувала като земното кълбо. Цялостната ѝ визия включваше и впечатляващ аксесоар за глава - огромна флорална украса.

View this post on Instagram

A post shared by 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens)

Личен момент, социално послание и забавление в едно

Това преобразяване не само е визуално впечатляващо, но е и символично: Хъджинс използва костюма, за да комбинира своята "звездна" визия с темата на природата и майчинството.

Припомняме, че през юли 2024 година тя стана майка за първи път, а това лятото разкри, че със съпруга ѝ Коул Такър очакват второто си дете. 

Различни онлайн медии отразиха визията на 36-годишната Ванеса за Хелоуин, описвайки избора ѝ като "един от най-добрите сред звездните тоалети" заради символиката на костюма. Реакциите в социалните мрежи също са положителни, тъй като облеклото на Хъджинс се превърна в забележителна и креативна идея за сезона.

Звездата от "Училищен мюзикъл" отново доказа, че има усет за драматично и смело превъплъщение. Костюмът "Майката Земя" е перфектен пример за това как знаменитостите могат да съчетаят лични моменти, в случая бремеността, със важни социални послания (като тема за екология и природа) и празнично забавление в един визуално впечатляващ образ.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
