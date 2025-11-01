Кралицата на Хелоуин: Хайди Клум пак изуми с костюм (ВИДЕО, СНИМКИ)

Хайди Клум се превърна в митичната Медуза за тазгодишното легендарно Хелоуин парти, което се проведе в хотел Hard Rock в Ню Йорк. Супермоделът бе облечена в костюм със зелени люспи и извиващи се змии, които оформяха страховитата ѝ коса. Клум сподели, че е вдъхновена от древногръцкия мит за Медуза – жената, наказана да се превърне в чудовище със змии вместо коса, чийто поглед вкаменява всичко живо.

"Исках да бъда наистина, наистина грозна Медуза. И мисля, че успяхме – чак до зъбите", пошегува се тя, показвайки страховития си грим.

Съпругът ѝ, музикантът Том Каулиц, бе дегизиран като мъж, превърнат в камък от погледа на Медуза. Клум призна, че подготовката за визията ѝ е отнела около 10 часа, но усилията си стрували, защото обожава празника. "Започвам да планирам костюма си за следващата година още на следващия ден след партито", разказа тя.

Находчивите ѝ костюми отдавна са се превърнали в световна сензация. През 2022 г. Клум пристигна на партито си, "уловена" на края на въдица – облечена като пълзящ червей. В предишни години тя е влизала в образа на 2,4-метров "Трансформър", върколак от клипа Thriller на Майкъл Джексън, свой собствен клонинг, многоръката богиня Кали, а през 2024 г. – на Е.Т. от филма на Спилбърг.

Сред звездните гости, дефилирали по червения килим, бяха Дарън Крис, боядисан в зелено като Шрек, Мей Мъск като Круела де Вил и Ариана Мадикс като Лейди Гага.