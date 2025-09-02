Чарли Шийн с откровение: Следващата доза просто ще ме убие

На 3 септември Чарли Шийн навършва 60 години – важен момент, за който мнозина не бяха сигурен, че някога ще доживее. "Имам повече дни зад гърба си, отколкото пред мен, и това е добре", казва той в интервюто за корицата на списание "People" тази седмица, след фотосесия на плажа в Малибу, недалеч от мястото, където е израснал. "Но се чувствам доста добре! Повечето мъже на моята възраст обикновено имат проблеми с гърба или коленете. По някакъв начин аз съм се разминал с това." Бившият бейзболист от гимназията, който поддържа форма на гребната си машина и се старае да се храни здравословно ("през повечето време"), добавя: "Имам само проблем с рамото, за което трябва да пия лекарство."

Ако изглежда, че животът на актьора, който се впусна в спиралата на зависимостта на 40 години, сблъска се с безброй скандали в таблоидите и преживя два много публични и грозни развода, е забавил темпото (много!), той казва, че осем години трезвеност имат такъв ефект. Днес, вместо да се забавлява с кокаин и проститутки, той прекарва времето си в срещи с приятели на кафе, посещения при родителите си и, доскоро, в довършване на дебютната си автобиография "The Book of Sheen" (излиза на 9 септември) и документалния филм в две части на Netflix, известен като "Charlie Sheen" (10 септември). "Не става въпрос да изясня нещата или да поправя всички грешки от миналото си", казва Шийн за едновременното издаване на двата проекта – нещо, което според него е станало случайно.

"Поемам отговорност за всичко, което съм направил"

"Повечето от 50-те си години прекарах в извинения към хората, които съм наранил. Не исках да пиша от позицията на жертва. Не бях такава и поемам отговорност за всичко, което съм направил. Просто най-накрая разказвам историите така, както са се случили в действителност." Той се шегува: "Историите, които си спомням поне".

Мемоарите на Шийн започват от самото начало на живота му и обхващат детството му, когато той и тримата му братя и сестри придружават баща си Мартин Шийн на снимачната площадка на филмите му, включително прекарвайки месеци във Филипините, докато той снима "Апокалипсис сега". След гимназията Шийн решава да се присъедини към баща си и брат си в семейния бизнес. Малка роля във "Ferris Bueller’s Day Off" от 1986 г. и по-големи роли в "Platoon" и "Wall Street" го изстрелват към суперзвездността само за няколко години. Но с успеха идват и вечните придружители на славата: алкохол, лесен достъп до кокаин, бързи коли и секс.

Снимка: Getty Images

Гледайки назад, той смята, че голяма част от ранните му купони са били продиктувани от страха, че славата и парите са временни. "Винаги го е имало този глас на съмнението, че е само въпрос на време, преди всичко да изчезне, затова трябва да се наслаждаваш на всичко с цялото си сърце", казва той.

Шийн никога не е смятал, че заслужава успеха

В документалния филм неговият колега от "Двама мъже и половина" Джон Крайър отбелязва, че е усещал, че Шийн никога не е смятал, че заслужава успеха си. "Това беше доста проницателно", казва Шийн и добавя, че лично е помолил всички, които се появяват в документалния филм (включително Крайър, бившия му шеф Чък Лори, двете му бивши съпруги Денис Ричардс и Брук Мюлер и дори бившия му дилър на наркотици Тони), да участват. За съжаление, с продължаването на успеха му, продължава и любовта му към алкохола и наркотиците, а когато опитал крек за първи път, се пристрастил. Шийн взимал и опиати, и хероин – ако нещо можело да го упои, той го искал.

Той е влизал в клиника няколко пъти и знае, че е чудо, че е имал само едно предозиране и един случай, в който е бил на косъм от смъртта. "На моите партита винаги казвах: "Оставете преценките си на вратата. Няма болка в спалнята. И никой не може да умре", казва той. "Това бяха добри правила."

Снимка: Getty Images

Шийн достига ново дъно, когато е уволнен от хитовия си сериал "Двама мъже и половина" през март 2011 г. Тогава даде скандалното си интервю за 20/20, в което твърдеше, че във вените му тече "тигрова кръв". В мемоарите си обяснява, че освен от наркотиците, е станал зависим от тестостеронов крем, който го е превърнал в "луд маниак". През 2017 г. Шийн най-накрая се изчисти завинаги и сега казва, че е трябвало да бъде готов за трезвеност.

Само ти можеш да спасиш собствения си живот

"Трябва да имаш желание", казва той, като отбелязва, че само ти можеш да спасиш собствения си живот. В неговия случай това е било решението да бъде баща, на когото децата му (Сами, 21 г., Лола, 20 г., и близнаците Макс и Боб, 16 г.) да могат да разчитат. Оттогава не е пил и капка алкохол. "Водя мислен списък с най-лошите и най-срамни неща, които съм направил, и мога да го прегледам в главата си, ако ми се прииска да пия", казва той. Що се отнася до наркотиците, той ги е спрял, преди да се откаже от алкохола, и казва, че не иска да се връща към тях. "Независимо дали е вярно, или не, ми харесва да мисля, че следващата доза ще ме убие."

Снимка: Getty Images

Макар да се е помирил с почти всички от миналото си, да си прости за действията си му е било по-трудно. "Прощаването все още е нещо, което се развива", казва той. "Все още изпитвам нещо, което наричам "треперене от срам". Това са моментите, в които ме обземат ужасните спомени, избори и последствия. Те стават все по-редки, така че предполагам, че това е напредък. Интересното при помиряването е, че повечето хора казват: "Да, всичко е наред, но се надяваме, че си простил и на себе си."

А какво следва оттук нататък? Той би искал да се върне към актьорството, но казва, че приема нещата ден за ден, вместо да преследва нещо конкретно. "Не наричам всичко това завръщане", казва той за връщането си под светлината на прожекторите. "Наричам го рестартиране. Просто живея за следващия момент, какъвто и да е той.", казва Шийн пред "People".

