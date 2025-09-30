Войната в Украйна:

Черен ден за Люис Хамилтън: "Издъхна в ръцете ми"

30 септември 2025, 10:24 часа 0 коментара
Черен ден за Люис Хамилтън: "Издъхна в ръцете ми"

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън преживя един от най-черните дни в живота си и описа изключително драматично това, което му се е случило. Той сподели, че любимото му куче Роско е било приспано и е починало в ръцете му. От няколко дни домашният любимец беше в кома, след като прекара тежка пневмония, а сърцето му спря. Тогава лекарите все пак успяха да върнат сърдечния му ритъм, но след това животът му беше поддържан изкуствено.

Емоционално сбогуване

Снимка: Getty Images

В публикация в социалните мрежи Люис Хамилтън сподели за състоянието на любимото си куче, а на 29 септември съобщи и тъжната новина. "След четири дни с животоподдържаща система, в които той се бореше с всички сили, които имаше, аз трябваше да взема най-трудното решение в живота си и да кажа сбогом на Роско. Той никога не спря да се бори до самия край. Чувствам благодарност и чест, че споделях живота си с такава красива душа, ангел и истински приятел. Да приема Роско в живота си беше най-доброто решение, което съм вземал, и винаги ще ценя спомените, които създадохме заедно.

Въпреки че загубих Коко (предишното куче на Хамилтън, което почина през 2020 г., бел.ред.), никога преди не ми се е налагало да приспивам куче, въпреки че знам, че на майка ми и на много мои близки приятели им се е случвало. Това е едно от най-болезнените преживявания и чувствам дълбока връзка с всеки, който е преминал през загубата на любимо животно. Въпреки че беше много трудно, да бъда с него беше един от най-красивите периоди в живота, да обичаш така дълбоко и да бъдеш обичан в замяна.

Благодаря на всички за любовта и подкрепата, която демонстрирахте към Роско през годините. Беше специално да стана свидетел на това и да го усетя. Той почина в неделя вечерта, 28 септември, в ръцете ми.", написа Люис Хамилтън, предизвиквайки лавина от коментари с подкрепа и съчувствие.

След броени дни предстои състезанието във Формула 1 за Гран При на Сингапур и не е ясно дали тежката лична загуба ще повлияе на представянето на Люис Хамилтън, който в момента заема шесто място във временното класиране със 121 точки, далеч зад лидера Оскар Пиастри с 324. Припомняме, че от този сезон Хамилтън се състезава за отбора на Ферари.

