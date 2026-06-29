Честито! Гала посрещна второто си внуче (СНИМКА)

Радостна новина за едно от най-популярните телевизионни семейства у нас. Водещата на "На кафе" Гала вече е баба на две внучета, след като дъщеря ѝ Мари Константин посрещна на бял свят второто си дете. Щастливата майка сама съобщи прекрасната вест в социалните мрежи, където публикува нежен кадър с малкото краче на новороденото бебе. Към снимката тя разкри и името на момиченцето – Джина Константин Маринова. Публикацията бързо събра хиляди харесвания и десетки поздравления от приятели, последователи и популярни личности, които пожелаха здраве и щастие на най-новия член на семейството.

За Мари това е второ дете. Тя и съпругът ѝ вече са родители на дъщеря си Лора, която се появи на бял свят през 2024 година - първата внучка на Гала. Телевизионната водеща неведнъж е споделяла колко силна е връзката ѝ с малката Лора и колко специална роля заема семейството в живота ѝ.

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Семейството е най-голямото богатство

Макар да е едно от най-разпознаваемите лица в българския телевизионен ефир, водещата винаги е поставяла близките си на първо място и често разказва в ефир за щастливите мигове, които прекарва с внучката си.

Сега щастието в дома им става още по-голямо с появата на малката Джина.

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Последните години не бяха лесни за Мари Константин. Малко след раждането на първото си дете тя разкри, че е преминала през тежка битка с онкологично заболяване. Новината тогава предизвика огромна вълна от съпричастност, а Мари открито говореше за лечението, възстановяването и силата, която е черпила от близките си. Днес тя е пример за това, че след трудните моменти могат да дойдат нови поводи за усмивки и надежда.