Актрсата Теди Цветкова от "София - Ден и Нощ" стана майка (СНИМКА)

Теди Цветкова, позната на зрителите от ролята си на Джулия в хитовия сериал "София – Ден и Нощ", стана майка за първи път. Актрисата е родила момченце, а щастливата новина сподели самата тя в социалните мрежи. В личния си Instagram профил Теди публикува изключително трогателна черно-бяла снимка, уловила първите мигове на чиста и безусловна любов. На кадъра младата майка нежно целува новородения си син, чието лице е дискретно прикрито със синьо сърце.

С думите си към публикацията тя успя да развълнува последователите си: "В този миг се родихме и двамата - ти като син, аз като майка", написа Теди. От публикацията ѝ стана ясно, че рожбата ѝ носи името Самуил.

Публикацията веднага събра хиляди харесвания и десетки поздравления от колеги, приятели и последователи, които пожелаха здраве на майката и бебето.

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С любов от таткото

В социалните мрежи Теди често публикува свои лични снимки, но избягва да издава подробности за живота си, затова сега кадърът с първородното ѝ дете привлече вниманието.

Партньорът ѝ и баща на детето ѝ - Слави Горанчовски, обаче също се похвали с щастливата новина. Той публикува снимка с малкото бебче. "Днес станах баща за втори път. Нищо не може да се сравни с тази емоция! Нито спортните успехи, нито успехите в бизнеса или каквото и да било…Благодаря ти за прекрасния син Теди. Обичам те", написа във Facebook.

Преди време актрисата беше споделила, че бременността е изключително вълнуващ период за нея. Припомняме, че в Деня на влюбените, 14 февруари, тя съобщи (отново в социалните мрежи) за една от най-личните и радостни крачки в живота си. "Моята валентика", написа тя към кадъра, с който обяви новината тогава.

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