Изненада! Участничка в "Ергенът" ще става майка скоро (СНИМКИ)

Боряна Лекова, която зрителите познават от втория сезон на романтичното риалити "Ергенът", разкри, че е бременна. Тя съобщи щастливата новина официално с публикация в социалните мрежи. Типично за много от известните мами е да си правят професионална фотосесия, докато са бременни. С такива снимки и Боряна развълнува последователите си в Instagram. Тя качи няколко кадъра, на които позира, облечена в елегантна черна рокля, с дължина до земята, като тоалетът подчертава добре оформеното ѝ коремче.

На снимките, разбира се, присъства нейният партньор и бъдещ татко - бизнесменът Петър Рашков. Семейството демонстрира радостта си с няколко прегръдки и показва снимки от ехограф.

Най-голямата мечта

Кадрите бързо предизвикаха много реакции и коментари. Сред тези, които поздравиха Боряна, са и някои от участничките в телевизионното шоу - Валерия, Ивелина, Магдалена и други.

"1 + 1 = 3", написа Боряна в Instagram, подчертавайки с какво нетърпение очаква да прегърне рожбата си.

"През тази година ни предстои едно от най-смелите предизвикателства – да станем родители. Най-голямата ни мечта е на път да се сбъдне… Вълнение, притеснение и много любов изпълват сърцата ни всеки ден. Благодарни сме и нямаме търпение да прегърнем нашето първо дете."

За връзката на Боряна с Петър стана ясно още миналата година, когато бившата риалити героиня публикува няколко снимки от ваканция на Малдивите с цветя в романтична обстановка.

