Изложих се: Габи от "Ергенът: Любов в рая" се хвърли в басейна и стресна всички (ВИДЕО)

Кутията с въпроси в "Ергенът: Любов в рая" за пореден път разпали емоциите на участниците в риалити формата. Този път обаче въпросите не бяха от самите тях, а твърдения адресирани до всеки мъж и жена. Отговаряйки на това дали написаното се отнася за тях, наяве излязоха куп болезнени разкрития. А някои признания развалиха една от романтичните връзки и отношенията между две приятелки.

Денят за Габи бе особено тежък. Така и завърши - вечерта тя се насочи към басейна и пред очите на всички, най-неочаквано се гмурна във водата. Оказа се, че тя търси златната гривна, която Калоян ѝ подари, след като се върна от сватбата на брат си в България. По-късно Габи не пропусна за пореден път да нападне младия мъж с неприятни определения.

"Егото ми не го побира това нещо… Накрая се изложих пред цяла България", каза със сълзи в очите инфлуенсърката, посочвайки че причината за това е Калоян.

Какво се случи по-рано?

Поредният банкетът в имението на любовта предизвика сериозна дискусия - има ли двойни стандарти по отношение на морала, когато се отнася за мъжете и за жените. Става въпрос за двата любовни триъгълника, на които станахме свиделите, а именно - Красимир, Киара и Анна-Шермин и Орлин, Натали и Тихомир. Участниците изразиха различни мнения по въпроса – който така и не намери еднозначен отговор.

Разбира се, по традиция банкета завърши с изправянето на влюбените двойки - Филипа и Йовица, Дениз и Виктор, Кристина и Петър. Калоян, за когото Габи каза, че не може да му прости тайната, че познава Кристина, стана сам от мястото си. Изненадата на вечерта дойде от певицата Кияра, която също реши да заяви любовта си, но нейният партньор Красимир остана безразличен.

