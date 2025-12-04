Спорт:

Последната жена в "Игри на волята" отпадна. Калин е първият полуфиналист (ВИДЕО)

04 декември 2025, 12:05 часа 0 коментара
Последната жена в "Игри на волята" отпадна. Калин е първият полуфиналист (ВИДЕО)

Стратегът Алекс отбеляза поредна победа в екстремното риалити "Игри на волята" и елиминира двама от своите съперници - Радостина и Траян в зрелищен сблъсък, който гледахме в сряда (3 декември). Междувременно, в битката за имунитет, приключенецът Калин, който от самото начало доказва, че е изключително комплексен участник, записа впечатляващ успех и се превърна в първия полуфиналист в голямата игра.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от ИГРИ НА ВОЛЯТА: БЪЛГАРИЯ (@igri.na.voliata.bulgaria)

Елиминационното съревнование 

Елиминационното съревнование протече изключително динамично. Тенисистът Траян поведе от самото начало, докато второто място се разменяше между неговите опоненти. Натрупаната преднина му позволи да стигне до логическата задача преди своите съперници. Именно там стратегът Алекс се справи по-бързо и постигна изненадващ обрат в последните секунди на битката. За триумфа си той получи цялото богатство на Радостина от 300 златни гроша.

Още: Защо Николета от "Игри на волята" се страхувала да излезе навън след отпадането си

Вълненията на Арената в Дивия север продължиха и със следващия сблъсък за неприкосновеност между петимата останали финалисти. В изпитание на търпението и баланса лъчезарният Калин успя да издържи най-дълго от всички воини, което му донесе имунитет за предстоящия съвет и сигурно място в следващата фаза на надпреварата.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Елиминираните Траян и Радостина са следващите ексклузивни гости в официалния подкаст "След Игрите". Пред водещата Ваня Запрянова двамата съперници разказват за своя път до финалите, за коалициите и за своите фаворити за чека от 100 000 лв.

Ръждавичка на крачка от финала в "Игри на волята": Аз съм най-големият си враг (ВИДЕО)

Приключенията на финалистите продължават днес, 4 декември, със следващата елиминационна битка, след която ще станат ясни и четиримата участници в полуфиналите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Игри на волята ТВ предавания
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес