Как просташкото поведение на Мадона настрои куп актьори срещу нея

Има знаменитости, които толкова отдавна живеят в света на привилегиите, че сякаш забравят елементарните правила на поведение. А когато си Мадона — суперзвезда и мултимилионер вече четири десетилетия — това личи особено ясно. Не че "кралицата на попа" не знае как да се държи в публичното пространство, но хора, свикнали да получават всичко мигновено, понякога пропускат факта, че важат едни и същи норми за всички. Едно от неписаните, но железни правила: не използвай телефон при изгасени светлини — нито в киното, нито в театъра.

Случаят в киното

Снимка: Getty Images

По време на прожекцията на "12 години в робство" Мадона не спира да пише съобщения. След сигнал от други зрители тя е официално предупредена и дори ѝ е наложена временна забрана от всички киносалони Alamo Drafthouse в САЩ, докато не се извини.

Още: 38 години разлика: Сгодена ли е Мадона за младото си гадже?

Урокът? Уви, не е научен, припомня списание "Far Out".

Случаят в театъра

Няколко години по-късно Мадона присъства на бродуейския хит "Хамилтън". И отново — през по-голямата част от спектакъла светлината на нейния iPad озарява иначе тъмната зала. Това моментално настройва целия състав срещу нея. Създателят и звезда на мюзикъла Лин-Мануел Миранда е толкова възмутен, че забранява на Мадона достъп зад кулисите — нещо, което не е правил за никой друг известен гост преди това.

Реакциите на актьорите

Снимка: Getty Images

Джонатан Гроф, попитан дали му е било неприятно, че не е срещнал певицата, отговори директно: "Изобщо не. През по-голямата част от шоуто лицето ѝ светеше в тъмното от телефона." Антъни Рамос е още по-категоричен: "Ако не ти харесва, вратата е там. Никой не те задържа."

Още: Ужасен човек без капка чар: Петте най-големи вражди на Мадона

Зрител, който със светлината на телефона си пречи на останалите, може да развали преживяването на цялата зала — независимо дали в киното, или в театъра. Мадона, въпреки статута си, не е пощадена от съвсем основателната критика, пише БГНЕС.