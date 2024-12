Джейми Фокс разкри всичко: Получих тежък инсулт (ВИДЕО)

Холивудският актьор Джейми Фокс разкри причината за постъпването си в болница през април миналата година, съобщи BBC. В специална продукция на платформата Netflix звездата от "Джанго без окови" разказа, че е претърпял "мозъчен кръвоизлив, който е довел до инсулт". Фокс разказа, че един ден е имал силно главоболие и е поискал аспирин, но преди да го вземе, изпаднал в безсъзнание. "Не си спомням 20 дни", каза той.

В емоционален разговор с публика в продукцията на "Jamie Foxx: What Had Happened Was...", Фокс разказа, че първоначално е бил изпратен вкъщи от лекарите, след като му е била поставена кортизонова инжекция. След това сестра му дошла да го види и усетила, че не е добре, затова го закарала с колата си в болница. Именно тогава лекар му казал, че има мозъчен кръвоизлив, който е довел до инсулт. Фокс разказа още, че сестра му се е молила през цялото време, докато са го оперирали. Лекарите не са успели да открият причината за мозъчния кръвоизлив.

Последна светлина в тунела?

Актьорът също така каза на публиката: "Животът ти не проблясва пред лицето ти, беше някак странно спокойно, видях тунел, не видях светлина". Той се пошегува: "В този тунел беше горещо, дали не отивам на грешното място?". Фокс каза, че лекарят е споделил със семейството му, че "може би ще успее да се възстанови напълно, но това ще бъде най-лошата година в живота му".

Актьорът благодари на сестра си Дейдра Диксън и дъщеря си Корин Фокс за това, че са успели да го държат далеч от публичното пространство. "Те не искаха да ме виждате в този вид и аз не исках да ме виждате в този вид", каза той на феновете си. С жестове Фокс показа, че движенията на главата му са малко нестабилни след инсулта, а дъщеря му се притеснявала, че хората ще му се подиграват.

Фокс се е събудил на 4 май 2023 г. и първоначално е използвал инвалидна количка, защото не е можел да ходи. По-късно той се е подложил на допълнително лечение в Чикаго, съобщава БТА.

