Дженифър Лопес с иронична шега към бившия си Бен Афлек (ВИДЕО)

25 март 2026, 11:35 часа
Дженифър Лопес отново предизвика фурор на сцената пред многобройните си феновете, като демонстрира как може да се шегува с миналото, без да губи достойнство и харизма. Почти две години след развода си с Бен Афлек, звездата доказва, че животът продължава, а сцената в Лас Вегас е мястото, където тя се чувства истински жива.

По време на последното си участие в резиденцията си в Caesars Palace, Лопес покани мъж от публиката на сцената и го попита за името му. Когато чу отговора "Бен", звездата не можа да сдържи реакцията си и гласно въздъхна, чувайки се нещо като "Ъх!", след което направи гримаса и избухна в смях, разсейвайки почитателите си. Публиката обаче я аплодира, а Лопес бързо омекоти момента с усмивка, като заведе фенa зад сцената заедно с танцьорите си.

Клипът от това взаимодействие, споделен в социалните мрежи, бързо се разпространи онлайн от различни медии и събра много реакции и коментари.

"Щастливата ера" на Лопес

Лопес винаги е била откровена за това как разводът ѝ е повлиял емоционално. Тя признава, че раздялата с Афлек "почти я е съборила за добро", което дава рядък поглед към тежестта на тяхната силно медийно отразявана връзка. Въпреки шегите и дистанцията, източници близки до бившата двойка твърдят, че все още има взаимно уважение, а дори и останала привързаност, пише "Hola!".

Снимка: Getty Images

Днес Лопес се е посветила на себе си. Тя описва този етап като "щастлива ера", в която не бърза да започва нищо ново. По време на концерт в Испания през 2025 г. тя демонстрира това на феновете си, когато един от тях държеше плакат с молба да се ожени за него. Лопес реагира с усмивка и шега: "Опитвала съм няколко пъти" – показвайки, че за момента приоритетът е личното щастие.

Ева Петрова
