Егото на Джош Дюамел не можа да понесе славата на Фърги

Актьорът Джош Дюамел открито говори за връзката си с поп звездата Фърги, от която има 12-годишен син Аксъл. Двамата се разделиха през 2017 г. след осем години брак. Сега обаче Дюамел призна, че славата на бившата му го е карала да се чувства в сянката ѝ и че понякога се е борил с егото си, докато се опитва да намери своето място в брака. "Беше огромна промяна", каза Джош по време на участие на "The Megyn Kelly Show". "Тя беше огромна звезда по това време. Вероятно дължеше повече на моето его, отколкото на нещо друго. Не мисля, че я е дразнело толкова, колкото мен."

Двойката се ожени през 2009 г., същата година, в която групата на Фърги – "Black Eyed Peas" – оглави класациите с хитове като "I Gotta Feeling" и "Boom Boom Pow". По това време Джош вече беше звезда със свои роли във филмовата поредица "Трансформърс" и телевизионни сериали като "Лас Вегас** и "Всички мои деца".

Отношенията им сега

Въпреки трудностите и различията им, Джош подчерта, че Фърги е "много нормален човек" и че двамата успяват да поддържат отлични отношения особено заради общия им син Аксъл.

"В крайна сметка тя е страхотна майка", заяви Дюамел. "Имаме прекрасна връзка. Аз съм щастливо женен за моята съпруга Одра Мари от 2022 г., имаме двегодишен син Шепърд и малко момиче на път. Одра и Фърги се разбират чудесно, което е важно за мен."

Дюамел добави, че различните им гледни точки за живота са допринесли за раздялата им, но няма съжаления за времето, прекарано заедно. "Ние сме много различни … Фърги и аз имаме различни виждания за света. И това е окей", каза той, цитиран от "Female First".

