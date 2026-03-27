Тейлър Лаутнър ще става баща за първи път (СНИМКИ)

Звездата от "Здрач" Тейлър Лаутнър и съпругата му Тей Лаутнър споделиха радостната новина, че ще стават родители за първи. път Чрез серия от снимки, публикувани в Instagram на 26 март, двойката разкри че очакват семейството да се увеличи. Двамата показаха и кадри от ултразвук на бъдещето си бебе.

"Какво е по-добро от двама Тейлър Лаутнър?", написаха те в социалните мрежи, подчертавайки забавния факт, че Тейлър и Тей имат еднакви имена. Всъщност Тей, родена като Тейлър Доуми, е приела фамилията на съпруга си, когато двамата се ожениха през 2023 г. след петгодишна връзка. "Още един Тейлър в семейството", както обичат да казват.

Двамата се запознават през 2017 г., благодарение на по-малката сестра на Тейлър, Макена Мур, която организирала вечер с игри и поканила Тей. Макена твърди, че тогава е срещнала "бъдещата съпруга" на брат си, но Тей не е знаела, че всичко е било планирано.

За двойката

Съпругата на Лаутнър е дипломирана медицинска сестра и заедно с Тейлър води подкаста „The Squeeze“, в който двамата обсъждат психичното здраве със знаменитости и гости от различни сфери.

Тейлър Лаутнър, известен с ролята на върколака Джейкъб Блек в петте филма от поредицата "Здрач", има зад гърба си и участия във филмите "Valentine’s Day" (2010) и "Abduction" (2011), както и по-нови проекти като сериала "Scream Queens" и филма на Netflix "Home Team" (2022) с Кевин Джеймс, припомня "USA Today".

